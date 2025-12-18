El exentrenador de Agassi, sobre el posible relevo de Ferrero: "El nombre que realmente destaca y sería interesante..."

El mundo del tenis sigue en shock tras la separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Nadie podía imaginar ni esperar que el número 1 del mundo prescindiera del entrenador que ha cincelado durante ocho años al genial jugador murciano hasta llevarlo a la cima del tenis mundial. Y mucho menos después de un 2025 en el que el fenómeno de El Palmar ha firmado la mejor temporada de su carrera, levantado ocho títulos (incluidos su segundo Roland Garros y segundo US Open) y terminando el año en lo más alto de la ATP por segunda vez.

Las reacciones han sido diversas al 'divorcio' entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero y en el mundo del tenis no se habla de otra cosa. Toni Nadal, el mítico entrenador de Rafa Nadal, ha analizado la sorprendente ruptura y ha opinado que la decisión "es de Carlos y no es tenística".

"La decisión entiendo que es de Carlos porque Ferrero ha manifestado que quiere seguir, entonces imagino que la decisión no es tenística. "Claro que me ha sorprendido, más después de una temporada tan buena", apuntó Toni Nadal en Radioestadio Noche de Onda Cero.

Otro reconocido entrenador que ha admitido su sorpresa por la noticia de la separación entre el número 1 del mundo y Juan Carlos Ferrero ha sido Brad Gilbert, extenista estadounidense y que dirigió a Andre Agassi durante ocho años. Gilbert ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que califica de "absoluto bombazo" el divorcio entre Alcaraz y Ferrero.

"Qué absoluto bombazo la separación de Alcaraz y el entrenador Juan Carlos Ferrero. Más o menos dije la semana pasada que la temporada baja estaba realmente tranquila, y esperaba que algo pasara, pero ciertamente no la situación que acabamos de tener esta mañana", reaccionaba Brad Gilbert en su cuenta de 'X'.

"Con el increíble año de Alcaraz terminando como número uno del mundo y el mejor año de su carrera, pensé que entre los puestos tres y ocho del mundo tendríamos algún cambio en el equipo técnico, o que alguien se uniera al equipo, pero eso es lo que pasa con el tenis, nunca se sabe", subraya el extenista y entrenador natural de Oakland, California.

Brad Gilbert apuesta por Ferrer o Moyá como relevo de Ferrero

Gilbert sí defiende que si Alcaraz había decidido romper, "es justo en ese momento cuando hará un movimiento". Pero el exentrenador de Andre Agassi opina que quizá el timing no sea el más idóneo, teniendo en cuenta que queda menos de un mes para el Open de Australia.

Por último, Brad Gilbert finaliza su vídeo dejando los nombres de dos posibles candidatos que, a su juicio, podrían suceder a Juan Carlos Ferrero como entrenador principal de Carlos Alcaraz.

"Los dos pensamientos que me vienen a la cabeza: David Ferrer, el capitán de la Copa Davis de España, obviamente un gran jugador retirado. Buena familiaridad con Carlos, tal vez él intervenga de manera provisional", apunta Gilbert.

"Pero obviamente el nombre que realmente destaca y resulta interesante sería Carlos Moyá, que evidentemente tuvo un éxito increíble con Nadal, pero ya sabes, él está en la Academia de Nadal, así que quién sabe sobre esa dinámica, pero serán unas semanas interesantes", concluye Brad Gilbert.