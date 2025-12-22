Varios ciclistas son disparados por el conductor de un coche en pleno entrenamiento

Varios ciclistas del SC Padovani, equipo italiano de ciclismo, fueron 'atacados' por un coche que se les acercó mientras entrenaban y que les disparó hasta en dos ocasiones.

El conductor de un coche les disparó dos veces

Un suceso que afortunadamente no dejó fallecidos ni heridos de ningún tipo, no obstante, se sigue investigando la razón por la que se produjeron los disparos.

Ocurrió este pasado sábado 20 de diciembre, cuando un grupo de ciclistas del SC Padovani estaba realizando uno de sus habituales entrenamientos en Val d'Agide, Trentino-Alto-Adigio, en el norte de Italia. En el vídeo se puede apreciar como un coche se acerca a la altura del grupo, se queda parado en paralelo durante varios segundos y efectúa dos disparos que provocan la reacción del ciclista que iba primero, quien reacciona rápidamente agachando la cabeza al escuchar uno de los disparos.

"Estamos aliviados..."

"Estamos aliviados de que todos los chicos estén sanos y salvos después de lo ocurrido. Se trata de un suceso terrible que esperamos que no se repita nunca más: la carretera es el gimnasio de nuestros chicos y, como entidad, hemos tomado todas las medidas necesarias para que puedan pedalear con seguridad", explicó Galdino Peruzzo en un comunicado del equipo transalpino.

Por otra parte, además de los motivos por los que un integrante del vehículo disparó al grupo ciclista, se está investigando si estos fueron disparos de un arma al uso o simplemente de fogueo.

En septiembre un ciclista del mismo equipo fue atropellado

No obstante, esta no ha sido la única ocasión en la que un ciclista del equipo ha visto como su vida corría peligro en plena carretera: "Cabe recordar que en septiembre Marco Palomba también fue atropellado, por lo que es necesario sensibilizar a todos los que se ponen al volante para que adopten una cultura de mayor respeto", reconoció Peruzzo. Precisamente hace solo unos meses falleció el ciclista italiano Kevin Bonaldo, de la SC Padovani, a los 25 años tras un mes en coma por un paro cardíaco que sufrió durante la carrera 'Pequeña Sanremo'.

