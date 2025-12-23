Sandro Rosell contradice a Laporta en su declaración sobre el 'caso Negreira': "Lo conocí en 2003 cuando entramos en la primera Junta del señor Laporta"

Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, compareció el pasado mes de septiembre en sede judicial a raíz del 'caso Negreira', en el que se investiga el pagó que el club azulgrana realizó durante 18 años (2001 - 2018) a José María Enríquez Negreira cuando este era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). En total, la Guardia Civil cuantifica en su informe esos pagos en un total de 8,3 millones de euros. Poco a poco se van conociendo algunas de las declaraciones de los dirigentes durante aquellos años en el Barça, la última la de Sandro Rosell, que dirigió el club culé de 2010 a 2014.

En su canal de YouTube, Ramón Álvarez de Mon ha sacado a la luz la declaración del expresidente del Barcelona y que fue vicepresidente deportivo del club azulgrana entre 2003 y 2025 en la primeras presidencia de Joan Laporta. En su declaración judicial, Rosell asegura, al contrario que Joan Laporta, que sí llegó a conocer a José María Enríquez Negreira en 2003.

"Al señor Negreira yo ya lo conocí en el 2003 cuando entramos en la primera Junta del señor Laporta. Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club y ahí lo conocí", asegura Sandro Rosell en sede judicial en la declaración sacada a la luz por Ramón Álvarez de Mon.

En otro momento de su declaración, el expresidente del Barcelona también confirma que sí se pudo haber reunido con el vicepresidente del CTA en aquellos años, al igual que con su hijo, Javier Enríquez Romero.

"Con el señor Enríquez Negreira puede ser, no lo sé, hace 23 años... Puede ser que alguna vez incluso en estas comidas que se hacían de la RFEF hasta compartiéramos mantel. No lo sé, no me acuerdo, pero es muy probable que sí nos viéramos alguna vez. Y con el hijo, creo recordar que lo conocí ya en mi etapa de presidente porque él hacía también unos informes de vídeo para todos los chavales de España para ver si alguno nos interesaba", declara Rosell ante el juez.

¿Qué dijo Joan Laporta ante el juez?

Hace unos días trascendió la declaración de Joan Laporta en sede judicial por el 'caso Negreira' y aseguró que el Barça no obtuvo "ninguna ventaja" por esos pagos al entonces vicepresidente del CTA.

"Es evidente que esto es una campaña contra el Barça para manchar nuestra imagen de una época gloriosa. Los informes arbitrales iban al área deportiva, aunque no sé a quién exactamente. ¿Que se pagó más con el paso de los años? Supongo que el área deportiva los pidió porque eran importantes", apuntó Laporta.

"Me informaron (al llegar a la presidencia en 2003) que existía un servicio arbitral de asesoramiento y consideramos que podía ser útil para el área deportiva seguir pagando. El FC Barcelona no ha realizado ninguna intervención que quisiera alterar la competición o tener una ventaja competitiva. Eso es clarísimo y una realidad. Lo achaco a una campaña orquestada para ensuciar la reputación del Barça en una etapa gloriosa que no conseguirán oscurecer porque el club se convirtió en una referencia mundial por cómo ganó y cómo jugó", indicó el actual presidente del Barcelona.

Joa Laporta aseguró en sede judicial que los informes le llegaron "como herencia de la anterior presidencia (Joan Gaspart)" y que los elaboraba el hijo de Negreira, Javier Enríquez. "La información que tengo es que los hacía el hijo del señor Negreira y que el señor Negreira era un exárbitro. Esto es lo que había llegado a mi conocimiento", apuntó Laporta.