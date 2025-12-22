Patrick Mouratoglou y la decisión de Alcaraz de prescindir de Juan Carlos Ferrero: "Va a ser un momento duro para Carlos..."

Pocos son los que aún no han ofrecido su opinión y análisis sobre la sorprendente separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, un tándem exitoso y que este mismo año ha llevado al jugador de El Palmar a conquistar ocho títulos, incluidos dos grand slam (Roland Garros y US Open), y recuperar el número 1 de la ATP. La noticia de esa separación ha supuesto un terremoto en el mundo de la raqueta y una sorpresa mayúscula.

En este contexto se ha pronunciado Patrick Mouratoglou, mítico entrenador francés y que ha ofrecido su opinión sobre la separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero.

"Ha sido un gran shock, una noticia tremenda para todos. Nadie esperaba que fuesen a romper. Todos pensábamos que esta colaboración iba a ser para toda la vida", reconoce Patrick Mouratoglou en un vídeo en su cuenta de Instagram.

El que fuera entrenador de Marcos Baghdatis, Jérémy Chardy, Grigor Dimitrov o Serena Williams ha explicado que la separación es aún más sorprendente tras el brillante 2025 que ha firmado Carlos Alcaraz.

"En esas edades, cuando llevas mucho tiempo trabajando juntos, la relación suele dar un giro y se convierte más en cosa de familia. E influye mucho el hecho de que estaba funcionando increíblemente bien. Carlos estaba logrando unos éxitos de locura. Si juntas todas esas ideas, nadie podía imaginarse que esto se iba a acabar rompiendo", señala Patrick Mouratoglou.

"El único motivo que podía generarte dudas sobre esa continuidad fue el documental de Carlos. Para que un entrenador pueda guiarte bien, tiene que sentirse comprendido por el jugador, tiene que sentir que su trabajo genera un impacto importante en él", reflexiona Mouratoglou.

El mediático entrenador galo, que cuenta con casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, pronostica que "va a ser un momento duro para Carlos, especialmente estando tan cerca de un Grand Slam".

"Esto es como una pareja. Hay parejas casadas, que piensas que son la pareja ideal, y a los seis meses la pareja se rompe y te quedas: '¿Cómo? ¿Por qué? Esta ruptura entre Carlos y Juan Carlos te demuestra que nadie sabe realmente lo que pasa a espaldas del público. Va a ser un momento duro para Carlos, especialmente estando tan cerca de un Grand Slam. Nadie puede decir lo que va a pasar. Nadie", concluye Patrick Mouratoglou.