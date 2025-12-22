García-Page exige "autocrítica" tras el "pedrazo" del PSOE en las elecciones de Extremadura

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha felicitado al Partido Popular de Extremadura y a su presidenta, María Guardiola, tras la victoria obtenida en las elecciones autonómicas y ha pedido una reflexión porque, a su juicio, "sobra autoengaño y falta autocrítica". Además, García-Page ha considerado que las elecciones extremeñas han sido un "pedrazo" para su partido.

García-Page, que ha participado este lunes en un acto institucional en Miguelturra, en Ciudad Real, ha señalado que Extremadura es una región con la que Castilla-La Mancha mantiene una estrecha relación y ha expresado su deseo de continuar con "unas relaciones de vecindad y de colaboración a la altura".

El presidente regional ha reconocido la claridad del resultado electoral y ha enviado un mensaje de apoyo al PSOE de Extremadura, al que ha trasladado "un abrazo muy solidario" tras perder diez escaños en los comicios.

Tal y como ha detallado Page, "en la política actual, y también en la que más me pilla de cerca, sobran excusas, fabricamos e inventamos excusas permanentemente, sobran coartadas".

Asimismo, ha manifestado que "se puede desviar todo el tiempo que se quiera la atención sobre la realidad e incluso probablemente podemos seguir autoengañando". No obstante, para Page sobra "autoengaño" y falta "autocrítica". Además, detalla que esa autocrítica "necesitará ser mucho más próxima cada día que pasa".

Page, quien ha inaugurado una pasarela peatonal en la localidad ciudadrealeña, ha recurrido a una metáfora para referirse al liderazgo político, asegurando que "es muy difícil hablar de liderazgo sin ser puente".

García-Page ha defendido que los puentes representan lo contrario a los muros, y ha advertido de que estos últimos "a veces se terminan convirtiendo en barreras para ganar o para crecer" y, en determinadas ocasiones, "amenazan con derrumbarse de nuestro lado".

Miguel Ángel Gallardo dimite tras el debacle del PSOE en Extremadura

Esas declaraciones del presidente castellanomanchego coinciden con la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general del PSOE de Extremadura tras los malos resultados electorales. En concreto, el PSOE ha bajado de 28 a 18 escaños en las elecciones anticipadas convocadas por María Guardiola, que solo ha ganado un escaño.

Tal y como ha podido saberse, Gallardo ha acordado con Ferraz poner la dirección en manos de una gestora y fijar la convocatoria de un congreso extraordinario para elegir a su sucesor.

Así lo ha comunicado durante la reunión de la ejecutiva socialista celebrada en Mérida. Sin embargo, aún no se ha concretado si también renunciará a su acta como diputado de la Junta de Extremadura.

Miguel Ángel Gallardo está imputado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.