El Madrid cierra 2025 con victoria y silbado por su afición

El Real Madrid cierra este 2025 con un apretado triunfo ante el Sevilla por 2-0 gracias a los tantos de Jude Bellingham y Kylian Mbappé en un partido que, pese a dejar a los blancos a un punto del Barça en la cúspide de la clasificación, ha inquietado a más de un madridista que ve cómo su equipo sigue desconectado y que su defensa en muchas ocasiones se resume a un estratosférico Thibaut Courtois.

Así se lo hizo saber el Bernabéu al conjunto de Xabi Alonso, que pitó a su equipo en más de una ocasión y que solo se calmó levemente con el gol de Bellingham en el minuto 38, que remató de cabeza un centro de Rodrygo desde el costado derecho del campo para mandar el balón al fondo de la red.

Xabi Alonso, que sabe que sobre su cabeza pende la espada de Damocles, salió con el mejor once que tenía disponible, apartando la meritocracia a un lado y metiendo a todos los titularísimos a jugar. La única novedad fue la incorporación de Asencio al carril derecho de la zaga, pero los de Chamartín no tenían más opciones con las lesiones de Trent y Carvajal y con Valverde atravesando un proceso gripal.

El Sevilla, que remó desde el minuto 68 con un futbolista menos tras la expulsión de Gudelj, fue con todo sobre la portería del Real Madrid, llegando a conseguir hasta cuatro ocasiones mano a mano con el guardameta belga, que no cedió un palmo y realizó numerosas palabras que lo hicieron merecedor de ser el futbolista destacado del encuentro.

Un partido que quedará en el recuerdo de la historia blanca no por el juego, sino porque Kylian Mbappé igualó el récord de Cristiano Ronaldo alcanzando los 59 goles en un año natural, algo que el astro portugués consiguió en el 2013 y que hasta ahora ningún otro había sido capaz de igualar en el Real Madrid. Fue en el minuto 86, con un Sevilla físicamente agotado y que concedió un penalti. El francés se encargó de ejecutar la pena máxima y homenajeó a su predecesor, imitando la icónica celebración de ‘El Bicho’.

Pese al resultado desfavorable, el poco tiempo restante en el luminoso y el hecho de jugar con uno menos, los hispalenses no se rindieron y siguieron empujando. Sin embargo, dos penaltis señalados por Muñíz Ruiz que tuvo que corregir el VAR, terminó por agotar la paciencia de los jugadores sevillistas, que terminaron el partido encendidos.

