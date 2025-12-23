Ferraz asegura que será el PSOE extremeño quien decida si investir o no a María Guardiola

De las elecciones extremeñas se pueden extraer varios titulares a escala nacional: la consolidación del PP como primera fuerza política, el auge de Vox y la debacle del PSOE, que se desploma hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023. Vox alcanza los 11 escaños, seis más que dos años atrás.

María Guardiola (PP) consiguió un escaño más que en los anteriores comicios (29) y logra un porcentaje de apoyo del 43,12 %, más de cuatro puntos porcentuales que las anteriores. Sigue la senda marcada por Alberto Núñez Feijóo que, aunque fue el candidato más votado en las últimas elecciones generales, no pudo formar gobierno.

En Extremadura, la pelota para lograr formar un gobierno en la región está en el tejado de la 'popular' Guardiola, que no logró alcanzar la mayoría absoluta para gobernar en solitario y necesitará apoyos.

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, asegura que la decisión de apoyar o no la investidura de María Guardiola como presidenta extremeña está en manos de los militantes de la federación extremeña. "Serán los militantes los que decidirán", ha afirmado en una entrevistas en 'TVE'.

"En cualquier caso, es una pregunta que siempre se nos hace a los socialistas cuándo gana el Partido Popular y que cuando gana el PSOE no se le hace al PP", añadía antes de recordar que los 'populares' no apoyaron a Guillermo Fernández Vara cuando ganó las elecciones autonómicas de 2023.

La política catalana pregunta sobre si Ferraz dará indicaciones sobre un posible pacto de investidura con el PP, ha respondido que el Partido Socialista es una organización que respeta "enormemente" las decisiones de sus militantes.

"Esa es una decisión que va a corresponder a los militantes de Extremadura. En el Partido Socialista recuerden que cualquier investidura se vota y se da la voz a los militantes para que decidan si se apoya o no se apoya. Con lo cual, eso será una pantalla que veremos a posteriori", ha explicado.

Sobre los malos resultados electorales, Mínguez reconoce que es el momento de "escuchar a la ciudadanía" porque el resultado "claro que ha sido malo". Un hecho que ha llevado a Miguel Ángel Gallardo a dimitir como líder del PSOE extremeño. Así, también ha defendido que el PSOE "sale a ganar" en las siguientes elecciones: "Vamos a convencer a nuestra gente de que somos más necesarios que nunca".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, una de las voces más críticas con la actual dirección socialista, ha invitado a hacer una reflexión porque "sobra autoengaño y falta autocrítica" en el partido.

Mientras, el secretario general del PP, Miguel Tellado, cree que los resultados de las elecciones en Extremadura son "el principio del fin" del presidente Pedro Sánchez y asegura que el Partido Popular seguirá trabajando para que el resultado se replique "en todas partes".

PSOE o Vox: ¿con quién pactará el PP?

El PSOE afirma que las elecciones extremeñas demuestran que "el PP no es nadie sin Vox". Sin embargo, desde Génova insisten en que prefieren gobernar sin Vox y piden esperar a conocer sus exigencias. Y será la propia Guardiola quien tome la decisión sobre su Ejecutivo.

Para ellos, el partido de Santiago Abascal debe decidir en si quiere apoyar gobiernos del cambio o bloquearlos. Y se muestran "satisfechos" con el resultado de las elecciones en Extremadura.

