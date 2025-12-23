Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dos muertos y un herido grave tras ser apaleados en Elche: los agresores se encuentran atrincherados en una vivienda

Los presuntos agresores se encuentran encerrados en una vivienda de la zona y la Guardia Civil ha establecido un perímetro de seguridad.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Daniel Caballero
Publicado:

Dos hombres han muerto y un tercero se encuentra ingresado grave en el Hospital de Elche (Alicante) tras ser apaleados en la pedanía ilicitana de la Marina presuntamente por dos individuos que se encuentran en estos momentos encerrados dentro de una vivienda de esa zona, cercada por la Guardia Civil para proceder a su detención.

Fuentes del instituto armado han informado de que el suceso ha ocurrido este pasado lunes sobre las 18 horas y han señalado que tanto las dos víctimas mortales como el herido grave son de nacionalidad alemana. Los dos supuestos autores, ambos de nacionalidad polaca, están pendientes de ser detenidos y permanecen en el interior de una vivienda situada en una zona aislada de la pedanía de la Marina, según las mismas fuentes.

La Guardia Civil ha establecido un perímetro de seguridad en el lugar para detener a los dos supuestos autores, que contarían con antecedentes penales. De momento, los investigadores no contemplan la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas y trabajan para esclarecer los hechos del crimen.

