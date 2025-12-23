50 detenidos por estafas online en toda España: más de 400 víctimas no sabían que estaban siendo estafadas

La Guardia Civil ha detenido a 50 personas en el marco de una operación contra una organización criminal dedicada a estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales. 400 personas habrían resultado víctimas en todas las provincias de España y otros países europeos, como Italia y Francia.

La operación, denominada 'Ciganky', ha permitido desarticular una red con base operativa en España y contactos directos en Nigeria, país al que se enviaba parte del dinero obtenido de forma ilícita a través de empresas de envío monetario, fragmentando los ingresos para evitar su detección.

Se calcula que el beneficio económico obtenido superaría los 320.000 euros, además de perjuicio aproximado de 40.000 euros a compañías de telefonía.

Así estafaban a sus víctimas

El modus operandi comenzaba con la usurpación de identidades de terceras personas, cuyos datos eran utilizados para contratar de forma fraudulenta líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones. Estas líneas se empleaban posteriormente para contactar con las víctimas a través de plataformas de compraventa online, simulando operaciones comerciales legítimas. Una vez convencidas, las víctimas realizaban pagos mediante Bizum, transferencias bancarias o el envío de productos electrónicos, que nunca llegaban a su destino. En los casos en los que sí se recibían los productos, estos eran enviados a direcciones controladas por la organización en España, que otros miembros acaban vendiendo en establecimientos de segunda mano.

Durante la operación se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Bizkaia), incautándose material relacionado con los delitos investigados, entre los que destacan más de 150 tarjeas SIM de prepago, móviles, televisores, identificaciones, contratos de telefonía fraudulentos, tarjetas monedero, documentación relacionada con el blanqueo de capitales o un dispositivo utilizado para la transmisión de criptomonedas.

La investigación ha permitido identificar a 34 miembros de organización asentados en Nigeria y a más de 400 víctimas, de todas las provincias españolas, incluso en Italia y Francia. Muchas desconocían haber sido víctimas de usurpación de identidad.

Desde la Guardia Civil recuerdan que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente a través de su sede electrónica, sin necesidad de desplazarse, y recomiendan extremar la precaución en las transacciones realizadas a través de plataformas digitales.

