Las terribles consecuencias del k.o. de Anthony Joshua a Jake Paul: ¡doble fractura de mandíbula!

El boxeador británico noqueó de forma brutal al yoyutuber y boxeador Jake Paul en el sexto asalto con un directo que le mandó directamente al hospital.

Anthony Joshua en el momento de noquear a Jake Paul

Anthony Joshua en el momento de noquear a Jake PaulReuters / IG: Jake Paul

Jake Paul, youtuber reconvertido en boxeador, sufrió el pasado sábado un brutal nocaut en su combate ante Anthony Joshua, excampeón del mundo del peso pesado y que logró una trabajada victoria en el sexto asalto en la pelea celebrada en el Kaseya Center de Miami, Florida. La derecha de Joshua impactó de forma terrible contra la cara de Jake Paul dejándole fuera de juego.

El final fue el esperado por muchos teniendo en cuenta el nivel de Anthony Joshua, que aunque ya no está en su prime ha llegado a ser campeón del mundo del peso pesado y cuenta con un registro de 29-4. Las consecuencias del terrible k.o. las mostró el propio Jake Paul en su cuenta de Instagram, confirmando que ha sufrido una doble fractura de mandíbula.

"Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días", bromeaba Jake Paul en sus redes sociales.

"Mandíbula rota chicos gracias por todo el apoyo estoy bien", aseguraba Jake Paul en su Instagram en el que cuenta con 28,7 millones de seguidores.

Jake Paul fue operado para reconstruir su mandíbula e informaba que todo había salido bien.

"La cirugía salió bien, gracias por todo el amor y apoyo. Dos placas de titanio en cada lado. Se han extraído algunos dientes. Tendré que tomar solo líquidos durante 7 días", resumí el boxeador y youtuber.

