Fuertes imágenes: graban la muerte de Vince Zampella, creador de 'Call of Duty', tras estrellarse con su Ferrari

Vince Zampella, cocreador de la famosa saga de videojuegos Call of Duty y responsable del reciente Battlefield 6, ha muerto a los 55 años en un accidente de tráfico en las montañas de San Gabriel, California, al estrellarse con su Ferrari en la autopista Angeles Crest.

Según las primeras informaciones, el director ejecutivo de Respawn Entertainment conducía el vehículo que se salió de la carretera al salir de un túnel, chocando contra una barrera. Uno de los pasajeros salió expulsado del coche junto con su asiento, mientras que Zampella quedó atrapado en el interior del vehículo, que ardió en llamas tras el impacto, provocando su muerte.

Un legado en la industria

Vince Zampella, director de Respawn Entertainment, fue director ejecutivo de la desarrolladora de videojuegos Infinity Ward, el estudio detrás de la exitosa franquicia Call of Duty. El célebre desarrollador de videojuegos cofundó Respawn Entertainment, con sede en Chatsworth, en 2010. El estudio fue adquirido por el gigante de los videojuegos Electronic Arts en 2017, que no ha tardado en emitir un comunicado en el que lamentaban la pérdida.

"Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron afectados por su obra. La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y trascendental. Amigo, colega, líder y creador visionario, su obra contribuyó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo. Su legado seguirá influyendo en la creación de videojuegos y la conexión entre los jugadores durante generaciones", ha manifestado la empresa.

Por su parte, la empresa que fundó, Respawn, ha dicho: "Estamos desconsolados por el fallecimiento de nuestro fundador y querido amigo Vince Zampella. Vince fue un titán y una leyenda de esta industria, un líder visionario y una fuerza que dio forma a equipos y juegos como Call of Duty, Titanfall, Apex Legends, la serie Star Wars Jedi y Battlefield para nuestra comunidad de maneras que se sentirán durante generaciones. Su impacto trascendió con creces cualquier juego o estudio".

"Recordaremos a Vince por su entrega diaria, su confianza en sus equipos, su impulso a ideas audaces y su fe en Respawn y Battlefield. Y lo más importante, defendió lo que creía correcto para quienes estaban detrás de esos estudios y para nuestros jugadores, porque era importante. Lo extrañaremos mucho. Nuestros corazones están con su familia, amigos y todos los que lo aman".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.