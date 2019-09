Tras el feo gesto protagonizado por Medvedev en su partido frente a Feliciano López, por el cual ha sido sancionado con una multa de hasta 9.000 euros, el Abierto de Estados Unidos ha sido testigo de una auténtica lección de buen tenis tanto dentro como fuera de la pista.

La tenista japonesa de apenas veintiún años, Naomi Osaka, venció a la prometedora deportista estadounidense Coco Gauff, de tan solo quince en tercera ronda del US Open por 6-3 y 6-0, en tan solo 1 hora y 5 minutos. Al finalizar el partido, la joven tenista rompió a llorar, embargada por la emoción de la derrota.

Sin embargo, su contrincante, lejos de celebrar el triunfo se dirigió en un gesto lleno de amabilidad y apoyo hacia el otro lado de la pista y no solo consoló a Gauff, sino que le dedicó unas preciosas palabras:

"Has triunfado, no te dejes llevar por las emociones, vente conmigo y demos las dos juntas las declaraciones", le animó Osaka a Gauff.

Ante ello, la prometedora tenista, que competía por primera vez en el US Open, le dijo que no: "porque sabía que iba a llorar todo el tiempo, pero ella me animó a hacerlo", admitió a la comentarista en cancha. "Ella fue increíble, voy a aprender mucho de este partido".

Devolviendo el gesto a su compañero, Gauff concluyó su reflexión evitando acaparar protagonismo: "No quiero que la gente piense que estoy tratando de quitarle este momento, porque realmente se lo merece. Así que gracias", sentenció.