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El Barça celebra la Liga y Supercopa de España con una cena convertida en un desfile de moda

Lamine Yamal y Lewandowski fueron los que más llamaron la atención, junto a sus parejas, al llegar al restaurante.

Lamine Yamal y su nueva pareja

El Barça celebra la Liga y Supercopa de España con una cena convertida en un desfile de moda | FC Barcelona

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Javier Alba
Publicado:

El Barcelona cierra su exitosa temporada 2025-26 con dos títulos, la Supercopa de España y la Liga. La plantilla lo celebró con una cena a la que también asistió la directiva que preside Joan Laporta. El evento comenzó con la llegada de los jugadores, en su mayoría acompañados por sus parejas, en lo más parecido a un desfile de moda. Entre los más llamativos Lamine Yamal y Lewandowski, el polaco que se despide del club después de cuatro temporadas.

La plantilla le agradeció a Lewandowski sus 4 años de azulgrana

También tuvo su protagonismo Ronald Araujo, que se tiñó el pelo de azul y dio un discurso de reconocimiento hacia RobertLewandowski, donde destacó el difícil momento que vivían en el club cuando llegó el delantero en 2022: "Entonces nos era muy difícil ganar títulos", resaltó el uruguayo, que también se centró en el compañerismo del que ha hecho gala el polaco, que se marcha con siete títulos en su palmarés: tres Ligas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

"El espíritu de equipo que tenéis es la clave del éxito"

Joan Laporta

Joan Laporta también cogió el micrófono y centró sus palabras en los futbolistas, a los que agradeció "el esfuerzo que hacéis y el espíritu de equipo que tenéis, que es la clave del éxito". Reeditar ese éxito y mejorarlo es el objetivo del Barça para la próxima temporada donde Hansi Flick volverá a dirigir al equipo.

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