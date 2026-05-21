Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Alpinismo

Nuevo récord de alpinistas haciendo cima en el Everest por el lado nepalí en un día: ¡274!

El miércoles 20 de mayo ya está en los libros de historia del alpinismo al registrar hasta 274 personas haciendo cima por la cara nepalí en el Everest, la montaña más alta del mundo.

Una hilera de escaladores rumbo a la cima del Everest

Regresan las colas al Everest con hasta 274 alpinistas llegando a la cima por el lado nepalí en un solo día | Courtesy Purnima Shrestha

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La masificación en el Everest es un tema que todos los años se pone sobre la mesa del alpinismo mundial, un problema con varias aristas y que ha convertido lo que hace años era una gesta deportiva en un lucrativo negocio. Alcanzar la cima del mundo estaba reservado para los alpinistas más experimentados, pero esa realidad ha cambiado con la entrada de empresas dedicadas a llevar a cualquier persona hasta los 8.848 metros, siempre a cambio de una buena suma de dinero.

Esta realidad se ha visto muy a las claras este miércoles 20 de mayo, cuando 274 personas han logrado alcanzar la cima del Everest, el récord histórico de ascensiones en un día a la montaña más alta del planeta por el lado nepalí. Todas las ascensiones se llevaron a cabo desde el lado nepalí, ya que las autoridades chinas no han emitido permisos este año para ascender desde el lago tibetano del Everest.

"Desde las 03:00 de la madrugada hasta las 14:00 de la tarde, la ascensión duró 11 horas. Es histórica desde el lado de Nepal", apuntó Khimlal Gautam, jefe de la oficina de campo del Departamento de Turismo en el Everest, al Everest Chronicle.

Rishi Bhandari, secretario general de la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal, recordó que el mayor número de ascensos desde el lado nepali se registró el 22 de mayo de 2029, con 223 ascensos. El récord de la mayor cantidad de alpinistas que alcanzaron la cima del Everest desde ambos lados (el nepalí y el tibetano) se estableció al día siguiente, el 23 de mayo de 2019, cuando 354 escaladores lo lograron, según Guinness World Records.

China no concede licencias para escalar por el lado tibetano

No hay cifras disponibles por parte del gobierno de China sobre cuántos escaladores alcanzan la cumbre cuando el lado tibetano está abierto, pero Bhandari explicó que en una temporada normal de escalada de abril y mayo, unas 100 personas se dirigen al Everest desde ese lado.

"Esperamos a que los escaladores regresen, nos entreguen fotografías y otras pruebas para demostrar sus ascensos y les proporcionemos los certificados de escalada. Solo entonces podremos confirmar los números", explicó a Reuters el funcionario del Departamento de Turismo, Himal Gautam.

El Gobierno de Nepal ha emitido 494 permisos este año para escalar el Everest, cada uno con un precio de 15,000 dólares.

Los expertos en alpinismo suelen critican a Nepal por permitir que un gran número de escaladores suban de forma anual al Everest, lo que provoca atascos y largas filas en la llamada 'zona de la muerte' debajo de la cima, donde el nivel de oxígeno natural es peligrosamente inferior al requerido para la supervivencia humana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Neymar rompe a llorar al conocer su convocatoria con Brasil para el Mundial 2026

Neymar celebra su convocatoria

Publicidad

Deportes

Una hilera de escaladores rumbo a la cima del Everest

Nuevo récord de alpinistas haciendo cima en el Everest por el lado nepalí en un día: ¡274!

Florentino Pérez en rueda de prensa

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol denuncia a Florentino Pérez, el Real Madrid y RMTV

Emily Mae Smith, en un partido con los Potsdam Bears

Muere atropellada Emily Mae Smith, jugadora universitaria de basket de 20 años

Rafa Yuste, Leewandowski, Laporta y Hansi Flick
Barcelona FC

Joan Laporta: "Ha sido un curso fantástico. Estáis construyendo un equipo de leyenda"

Carlos Alcaraz sonríe en el partido de su hermano Jaime en Madrid
Tenis

Rick Macci, sobre Alcaraz: "El mago español volverá más fuerte para poder perseguir la historia"

Aficionados de la Selección española de fútbol
Mundial 2026

Calendario de los partidos de la selección española en el Mundial 2026: fechas, rivales y a qué hora se podrán ver en España

La Copa Mundial de la FIFA 2026 empieza en pocos días. Este 2026 se disputa en México, Estados Unidos y Canadá la competición internacional de fútbol más importante y la selección española tiene opciones a levantar el trofeo el 19 de julio en Nueva Jersey.

Unai Emery, sobre los hombros del 'Dibu' Martínez
Europa League

Unai Emery conquista con el Aston Villa su quinta Europa League

El equipo del técnico español ha derrotado al Friburgo en la final de Estambul (0-3).

José María Enríquez Negreira, a su llegada al Instituto de Medicina Legal de Barcelona

El nuevo informe forense concluye que Negreira no comprende el proceso judicial

La Copa de los Mosqueteros, el icónico trofeo de Roland Garros

Boicot a Roland Garros 2026: La amenaza de las estrellas del tenis por el reparto de premios

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España

¿Qué 26 jugadores elegirá Luis de la Fuente de la prelista de España para el Mundial 2026?

Publicidad