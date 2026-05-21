La masificación en el Everest es un tema que todos los años se pone sobre la mesa del alpinismo mundial, un problema con varias aristas y que ha convertido lo que hace años era una gesta deportiva en un lucrativo negocio. Alcanzar la cima del mundo estaba reservado para los alpinistas más experimentados, pero esa realidad ha cambiado con la entrada de empresas dedicadas a llevar a cualquier persona hasta los 8.848 metros, siempre a cambio de una buena suma de dinero.

Esta realidad se ha visto muy a las claras este miércoles 20 de mayo, cuando 274 personas han logrado alcanzar la cima del Everest, el récord histórico de ascensiones en un día a la montaña más alta del planeta por el lado nepalí. Todas las ascensiones se llevaron a cabo desde el lado nepalí, ya que las autoridades chinas no han emitido permisos este año para ascender desde el lago tibetano del Everest.

"Desde las 03:00 de la madrugada hasta las 14:00 de la tarde, la ascensión duró 11 horas. Es histórica desde el lado de Nepal", apuntó Khimlal Gautam, jefe de la oficina de campo del Departamento de Turismo en el Everest, al Everest Chronicle.

Rishi Bhandari, secretario general de la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal, recordó que el mayor número de ascensos desde el lado nepali se registró el 22 de mayo de 2029, con 223 ascensos. El récord de la mayor cantidad de alpinistas que alcanzaron la cima del Everest desde ambos lados (el nepalí y el tibetano) se estableció al día siguiente, el 23 de mayo de 2019, cuando 354 escaladores lo lograron, según Guinness World Records.

China no concede licencias para escalar por el lado tibetano

No hay cifras disponibles por parte del gobierno de China sobre cuántos escaladores alcanzan la cumbre cuando el lado tibetano está abierto, pero Bhandari explicó que en una temporada normal de escalada de abril y mayo, unas 100 personas se dirigen al Everest desde ese lado.

"Esperamos a que los escaladores regresen, nos entreguen fotografías y otras pruebas para demostrar sus ascensos y les proporcionemos los certificados de escalada. Solo entonces podremos confirmar los números", explicó a Reuters el funcionario del Departamento de Turismo, Himal Gautam.

El Gobierno de Nepal ha emitido 494 permisos este año para escalar el Everest, cada uno con un precio de 15,000 dólares.

Los expertos en alpinismo suelen critican a Nepal por permitir que un gran número de escaladores suban de forma anual al Everest, lo que provoca atascos y largas filas en la llamada 'zona de la muerte' debajo de la cima, donde el nivel de oxígeno natural es peligrosamente inferior al requerido para la supervivencia humana.