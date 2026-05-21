Muere atropellada Emily Mae Smith, jugadora universitaria de basket de 20 años

Tragedia en el baloncesto universitario de Estados Unidos. Emily Mae Smith, jugadora de 20 años de la Universidad SUNY Potsdam, fallecía el pasado sábado tras ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga. El Departamento de Policía de Potsdam emitía un comunicado oficial en su cuenta de Facebook informando sobre el suceso ocurrido en la madrugada del sábado en el área de Pierrepont Aveneu.

"El Departamento de Policía de Potsdam continúa investigando un accidente de vehículo a motor con atropello y fuga que resultó fatal e involucró a un peatón, ocurrido durante las primeras horas de la mañana del 16 de mayo de 2026. Aproximadamente a las 3:33 a.m., los oficiales respondieron al área de Pierrepont Avenue por un reporte de un peatón atropellado por un vehículo de motor. El peatón, identificado como Emily Mae Smith, de 20 años, de Greenville, fue trasladado al Hospital Canton Potsdam, donde fue declarado fallecido como resultado de las lesiones sufridas en el accidente", informa el comunicado policial.

"Smith era estudiante de la Universidad Estatal de Nueva York en Potsdam. El vehículo sospechoso abandonó la escena inmediatamente después de la colisión. A través de la investigación, los oficiales obtuvieron información que indica que el vehículo era un Cadillac Escalade negro de modelo antiguo con daños en la parte delantera. Aproximadamente a las 7:25 a.m., los oficiales localizaron el vehículo sospechoso viajando por la Ruta 11 de EE. UU. al este del Pueblo de Potsdam. El conductor, identificado como Jakob D. Krise (18) de Brasher Falls, NY, fue detenido sin incidentes", detalla el Departamento de Policía de Potsdam.

El detenido está acusado de tres delitos: Abandonar la escena de un accidente de vehículo motorizado que resultó en muerte, conducir bajo la influencia (DWI) con tolerancia cero y conducir cruzando marcas de peligro.

El Departamento de Policía de Potsdam informa que la investigación continúa abierta y no se descartan más cargos contra el autor del atropello mortal.

Consternación y luto en la Universidad Suny Potsdam de Nueva York

La Universidad Suny Potsdam de Nueva York ha lamentado la trágica muerte de Emily Mae Smith en un comunicado, mostrando sus condolencias a la familia de la joven jugadora de baloncesto.

"Emily estaba con compañeros de equipo y amigos en el momento del incidente, y muchos más amigos, compañeros de clase, entrenadores y personas que la apoyaban se unieron a su familia mientras ella estaba en el hospital. Lamentamos la pérdida de Emily como una comunidad universitaria, y mantenemos en nuestros corazones a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Deseamos agradecer a todas las agencias de seguridad que continúan trabajando arduamente en esta investigación, incluyendo la Policía del Pueblo de Potsdam, la Policía Universitaria y la Policía del Estado de Nueva York", señala Suzanne Smith, presidenta de la Universidad Suny Potsdam.

El equipo universitario de los Bears emitía un comunicado lamentando la muerte de Emily Mae Smith.

"La familia de baloncesto de los Bears lamenta la pérdida de la jugadora de baloncesto femenino Emily Smith. Emily era una compañera de equipo, amiga y miembro de nuestra comunidad universitaria muy querida, y todos los que la conocieron la extrañaremos profundamente. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos, compañeros de equipo, entrenadores y todos los afectados por esta trágica pérdida. Que descanse en paz", informan los Bears.

"Era una joven extraordinaria, querida por sus compañeras de equipo, entrenadores"

Brittany Cohen, entrenadora en jefe de los Bears, admitió estar "conmocionada por la pérdida de nuestra capitana, Emily".

"Era una joven extraordinaria, querida por sus compañeras de equipo, entrenadores y por todos los que la conocían. Su presencia será enormemente extrañada. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia durante este momento tan difícil", explica Brittany Cohen.

El director de atletismo, Mark Misiak, se unió también a las condolencias y muestra de dolor por la trágica muerte de Emily Mae Smith.

"Estamos desconsolados y devastados por la noticia del fallecimiento de Emily. Perder a un alma tan brillante a tan temprana edad es una tragedia. En nombre de todos los Potsdam Bears, envío a la familia de Emily nuestras más profundas y sentidas condolencias", apuntaba Mark Misiak.