La Asociación Española de Árbitros de Fútbol denuncia a Florentino Pérez, el Real Madrid y RMTV

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), organización que representa, defiende y acompaña al colectivo arbitral en España, ha informado este jueves de la presentación de una denuncia ante la Comisión Antiviolencia contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y Real Madrid TV y también contra el club blanco, respectivamente.

"AESAF ha presentado dos denuncias ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Una contra Florentino Pérez y otra contra Real Madrid TV y Real Madrid C.F.", informa la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF).

AESAF explica que las denuncias se enmarcan "dentro de la línea de actuación institucional que AESAF mantiene en defensa de la dignidad, integridad y protección de los árbitros españoles".

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol denuncia que "la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados".

"Desde AESAF seguiremos trabajando con responsabilidad, firmeza y respeto institucional para proteger la dignidad del colectivo arbitral y contribuir a un entorno deportivo basado en la convivencia y el respeto", señala Valentín Pizarro, presidente de AESAF.

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol también recuerda que "su labor institucional no se centra en valorar decisiones técnicas o deportivas, sino en proteger a las personas que ejercen la función arbitral y garantizar que puedan desarrollar su actividad en un entorno de seguridad, respeto y convivencia".

Los árbitros españoles presentan batalla contra Florentino y el Real Madrid

Hace solo unos días, AESAF solicitó al Comité de Competición abrir un expediente disciplinario contra Florentino Pérez por imputar "al estamento arbitral corrupción sistémica, robo de títulos y enriquecimiento ilícito", en referencia a la rueda de prensa del presidente del Real Madrid del pasado martes 12 de mayo y la entrevista emitida por La Sexta el día después de Florentino Pérez con Josep Pedrerol.

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol recuerda la importancia de "continuar impulsando medidas de prevención, sensibilización y educación en valores dentro del deporte español, en línea con las distintas iniciativas trasladadas recientemente al Consejo Superior de Deportes en materia de protección arbitral y lucha contra la violencia en el deporte".