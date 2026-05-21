Enrique Riquelme comunica que se presenta a las elecciones al Real Madrid

Enrique Riquelme ha dado el primer paso para presentarse a las elecciones al Real Madrid después de que Florentino convocara los comicios por sorpresa. El empresario alicantino y presidente del Grupo Cox ha comunicado este jueves su intención de presentar candidatura ante la Junta Electoral del club,

Riquelme ha informado a la Junta Electoral de que tiene "la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable".

El empresario se convierte así en el primer aspirante en enfrentarse oficialmente a Florentino Pérez en unas elecciones en más de veinte años. Nacido en Cox (Alicante) en 1989, Riquelme llevaba días dejando entrever que anunciaría pronto su decisión y finalmente ha activado el proceso dentro del calendario marcado por los estatutos del club.

Este 21 de mayo figuraba como fecha clave, ya que la Junta Electoral debía conocer las intenciones de los posibles candidatos antes del cierre del plazo oficial de presentación, fijado entre el 14 y el 23 de mayo.

El gran obstáculo: el aval de 187 millones

El principal requisito para optar a la presidencia del Real Madrid sigue siendo el económico. Los estatutos obligan a presentar un preaval bancario equivalente al 15% del presupuesto anual de gastos del club.

Con el presupuesto previsto para la temporada 2025/26, cifrado en 1.248 millones de euros, la garantía exigida asciende a 187 millones.

Además, el documento debe demostrar que ese aval está respaldado exclusivamente por el patrimonio personal de los miembros de la candidatura, sin ayudas externas ni financiación ajena.

Primera oposición real a Florentino Pérez

La candidatura de Riquelme supone el primer desafío electoral formal a Florentino Pérez desde hace más de dos décadas, en un contexto de creciente debate sobre el futuro institucional y deportivo del club.

El actual presidente anunció recientemente que volverá a presentarse a las elecciones, defendiendo su gestión y denunciando ataques externos e internos contra la entidad.

Ahora, por primera vez en muchos años, el madridismo podría verse abocado a unas elecciones reales para decidir el futuro del club.

Quién es el rival de Florentino Pérez

Enrique Riquelme se instaló en Panamá en 2010, cuando creo el Grupo Sol, dedicado al sector de la minería, cemento, infraestructuras y energía. Tras una inversión en Guatemala en 2012, Riquelme fundó en 2014 Cox Energy, empresa dedicada al sector de las energías renovables y solar fotovoltaica, con proyectos en Chile, México, Panamá, Colombia, España y Portugal.

El empresario alicantino ha sido incluido a sus 37 años en la lista de los 100 latinos más influyentes contra el cambio climático y en el mundo de los negocios se le conoce como el 'Rey del Sol'. Su empresa cotiza en la Bolsa Institucional de Valores (Biva) de México y en la Bolsa española desde noviembre de 2024. Está valorada en miles de millones de euros. Y hace unos meses, cerró la compra de Iberdrola México por 4.000 millones de dólares.

Las últimas elecciones con más de una candidatura fueron en 2006

Hay que remontarse dos décadas, a 2006, para recordar la última vez que hubo más de una candidatura en unas elecciones al Real Madrid. Ese año, tras la dimisión de Florentino Pérez después de su primera etapa como presidente blanco, Ramón Calderón se hizo con la victoria, imponiéndose a Juan Palacio, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano. La etapa de Calderón duró tres años, hasta 2009, cunado dimitió y regresó Florentino Pérez, único candidato en el proceso de aquel año.

Es historia se ha repetido en las últimas cuatro convocatorias electorales en el club blanco (2013, 2017, 2021 y 2025), con Florentino Pérez como único candidato. La duda ahora es si habrá alguien que se atreva a retar al actual presidente del Real Madrid.

Finalmente Enrique Riquelme, a quien el propio Florentino Pérez mencionó de forma indirecta en su histórica rueda de prensa del pasado martes, presentará su candidatura: "Convoco elecciones este año para que haya candidatos. Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, mexicano, que se presente", le desafió el actual mandatario merengue.

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