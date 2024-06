El sueño de Carlos Alcaraz que se ha hecho realidad nueve años después

Carlos Alcaraz es el nuevo rey de la 'tierra' tras lograr este domingo su primer Roland Garros, un título que llegó tras una épica batalla ante Alexander Zverer y en la que el murciano resistió y supo sufrir para dar la vuelta al choque en el cuarto y quinto set (6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2). A sus 21 años, un mes y 4 días, el tenista de El Palmar es el más joven de la historia en conquistar un grand slam en tres superficies diferentes: cemento (US Open 2022), hierba (Wimbledon 2023) y tierra batida (Rolad Garros 2024). Su compatriota Rafa Nadal era, hasta este domingo, el tenista más precoz en lograr reinar en tres major en tres superficies con 22 años y seis meses.

Y es que el pupilo de Juan Carlos Ferrero devora récords cada día. A sus 21 años, cumplidos el pasado 5 de mayo, ya cuenta con 14 títulos ATP en 18 finales disputadas. A sus tres grand slam hay que unir dos Mutua Madrid Open (2022 y 2023), dos títulos en Indian Wells (2023 y 2024), uno en Miami (2022), dos Conde de Godó (2022 y 2023), un título en Queen's (2023), otro en Río de Janeiro (2022) y un ATP 250 de Umag (2021) y un título en Buenos Aires (2023).

Este lunes Carlos Alcaraz ha posado con la Copa de los Mosqueteros en las intalaciones de Roland Garros y ha atendido a los medios tras hacer historia un día ante en la Philippe Chatrier.

"El Abierto de Estados Unidos fue un sueño, algo especial porque era el primero. Ganar Wimbledon a cinco sets contra Djokovic fue muy grande. Pero sabiendo todo lo que he superado estos meses, este momento me hace sentir más orgulloso. Aunque crecí sobre tierra batida, me he tenido que adaptar a la pista dura, porque es donde hay más torneos. Pero he sabido adaptar mi estilo, que es ser agresivo todo el tiempo", valoraba Alcaraz tras derrotar a Zverev y ganar su primer Roland Garros.

Y es que Carlos Alcaraz siempre había soñado con ganar en París, algo que quedó probado con un vídeo que se ha viralizado y el que aparece Carlitos con 12 años y asegurando que su sueño sería ganar "Wimbledon y Roland Garros". Ese sueño se ha cumplido nueve años después y el propio Alcaraz fue preguntado por qué le diría a ese niño ahora.

"Ese niño se sentiría orgulloso de saber que unos añitos después iba a conseguir su sueño. He trabajado muy duro para conseguir este tipo de trofeos, este tipo de torneos con los que he soñado, que veía por televisión y decía que algún día lo ganaría. Conseguir todas esas cosas es muy bonito tanto para mi familia, como para mi gente y para mí, conseguir sus sueños siempre es muy bonito", valoró Alcaraz.

El Palmar vibró con la victoria de Alcaraz

Una vez más El Palmar se volcó para apoyar a Carlos Alcaraz, su vecino más ilustre y que ha llevado el nombre de esta localidad murciana a todos los rincones del mundo. Más de 1.000 personas vieron juntas en una pantalla gigante instalada en El Palmar la final de Roland Garros.

"Ilusionados con tener al crack aquí en el pueblo", sanbto y seña del pueblo" apuntaban dos vecinos de El Palmar a las cámaras de Antena 3 Noticias.

En su colegio un gran mural del tenista es el orgullo de sus antiguos profesores. "Yo sé que su gran sueño era ganar Roland Garros", explica un exprofesor de Carlitos Alcaraz.

¿Y ahora qué? La hoja de ruta de Carlos Alcaraz

Los planes de Carlos Alcaraz pasan ahora por pasar unos días en España antes de comenzar la gira de hierba, donde deberá defender los títulos logrados el año pasado en Queen's y Wimbledon. El primer torneo se jugará del 17 al 23 de junio y acto seguido turno para el grand slam londinense, del 1 al 14 de julio.

Tras la disputa de Wimbledon, de forma excepcional, las principales raquetas del mundo regresarán a la tierra batida para disputar los JJOO de París 2024, entre el 27 de julio y el 4 de agosto. Está previsto que Alcaraz dispute el cuadro individual y el de dobles junto a Rafa Nadal.

Después de los Juegos Olímpicos, Carlos Alcaraz afrontará la segunda parte de la temporada en cemento, con los Masters 1.000 de Toronto y Cincinnati. El US Open, último grand slam del año, se jugará del 26 de agosto al 8 de septiembre. Alcaraz cerrará la temporada, siempre previsiblemente, con el Open de China, el Masters 1.000 de Shanghái, el Masters 1.000 de París y la Copa de Maestros.

