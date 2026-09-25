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Los campeones del mundo posan por primera vez con la camiseta con las dos estrellas

La selección española de fútbol estrenará su segunda estrella este sábado en Wembley ante Inglaterra.

Lamine Yamal posa con la camiseta de las dos estrellas

Los de Luis de la Fuente posan por primera vez con la camiseta con las dos estrellas | Antena 3 Deportes

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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La Real Federación Española de Fútbol ha publicado este viernes un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver a los internacionales españoles posando por primera vez con la camiseta con las dos estrellas, algo más de dos meses después de conquistar el Mundial 2026 ante Argentina. Una camiseta que los de Luis de la Fuente estrenarán este sábado enfrentándose a Inglaterra en Wembley, uno de los estadio más legendarios y especiales del mundo.

La actual campeona del mundo saltará el césped del mítico estadio londinense con la segunda estrella en su camiseta, una segunda estrella que acredita los dos Mundiales conquistados en Sudáfrica 2010 y Estados Unidos 2026.

En el vídeo publicado por la RFEF, se observa a los jugadores internacionales españoles ante el partido contra Inglaterra posar de manera individual con la primera y la segunda equipación.

"¿Una? Mejor dos", se escucha decir a Lamine Yamal, señalándose las dos estrellas estampadas.

El mensaje concluye con la ya mítica frase del defensa Aymeric Laporte "¿y por qué no?", que se hizo viral para expresar su confianza en las aspiraciones de España de ganar un segundo Mundial.

En el vídeo también se ve al seleccionador, Luis de la Fuente, y el tatuaje que el defensa Marc Cucurrella se hizo de el entrenador de Haro en el codo como promesa por conquistar el Mundial 2026.

Calendario de España en la Nations League

La expedición española puso rumbo a Londres este viernes, donde comparecerán De la Fuente y Rodri Hernández a partir de las 21:00 horas (horario peninsular). El partido es el primero de la Nations League 2026 - 2027, con España en el grupo A, junto a Inglaterra, Croacia y República Checa.

Los de Luis de la Fuente jugarán su primer partido el sábado 26 de septiembre ante Inglaterra en Wembley; tres días después, el martes 29, recibirán a Croacia en el Sánchez Pizjuán; el sábado 3 de octubre se medirán a República Checa en el Carlos Tartiere; y finalizarán este parón internacional midiéndose a Croacia en Split el martes 6 de octubre.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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