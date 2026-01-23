Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Horario y dónde ver el partido de octavos del Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz buscará este domingo el pase a los cuartos de final del Open de Australia 2026 y para ello deberá superar en el duelo de octavos de final al estadounidense Tommy Paul. El murciano está a un paso de igualar su mejor actuación en el gran slam oceánico, los 1/4 de final en los que ya estuvo en las dos últimas temporadas. En 2025 perdió ante Novak Djokovic a las puertas de las semifinales y en 2024 fue Zverev quien le cerró el paso a la penúltima ronda del único major que aún no ha conquistado a sus 22 años.

El número 1 del mundo y ganador de seis grand slam está a cuatro victorias de convertirse en el tenista más precoz en completar el carrer gran slam y también en el más joven en alcanzar la cifra de siete grand slam. Por el momento, Don Budge fue el más joven en ganar los cuatro grandes con 22 años y 363 días; mientras que Borg es el más precoz (23 años y 4 días) en levantar siete grand slam.

Carlos Alcaraz aún no se ha dejado un solo sets en sus tres primeros partidos ante Adam Walton (6-3, 7-6 y 6-2), Yannick Hanfmann (7-6, 6-3 y 6-2) y Corentin Moutet (6-2, 6-4 y 6-1). El domingo, en un horario aún por confirmar, le espera el estadounidense Tommy Paul, verdugo de Alejandro Davidovich (61-, 6- y retirada) y que llega al partido ante murciano sin apenas desgaste después de eliminar al malagueño en 59 minutos. El cara a cara entre Alcaraz y Paul refleja un 5-2 a favor del tenista murciano, que se ha impuesto en los últimos cuatro duelos (octavos de Cincinnati 2023, cuartos de Wimbledon 2024, cuartos de los JJOO 2024 y cuartos e Roland Garros 2025).

Cara a cara entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul (5-2)

- Cuartos de final Roland Garros 2025: victoria de Alcaraz (6-0, 6-1 y 6-4)

- Cuartos de final JJOO París 2024: victoria de Alcaraz (6-3 y 7-6(7))

- Cuartos de final Wimbledon 2024: victoria de Alcaraz (5-7, 6-4, 6-2 y 6-2)

- Octavos de final de Cincinnati 2023: victoria de Alcaraz (7-6(6), 6-7(0) y 6-3)

- Cuartos de final Canadá 2023: victoria de Tommy Paul (6-3, 4-6 y 6-3)

- Octavos de final Miami 2023: victoria de Alcaraz (6-4 y 6-4)

- Dieciseisavos de final Canadá 2022: victoria de Tommy Paul (6-7(4), 7-6(7) y 6-3)

Tommy Paul alcanza los octavos de final del Open de Australia 2026 sin ceder un solo set ante Kovacevic (6-4, 6-3 y 6-3), Tirante (6-3, 6-4 y 6-2) y Davidovich (6-, 6- y retirada). "Es un gran jugador y se lo que tengo que hacer contra él. Es muy rápido con golpes planos. Tendré que jugar muy bien, a alto nivel. Estoy preparado para sufrir porque en algunos momentos llevará la iniciativa", indicó Alcaraz sobre el duelo ante el tenista estadounidense.

Horario del Carlos Alcaraz - Tommy Paul de octavos del Open de Australia 2026

El Carlos Alcaraz - Tommy Paul, partido de octavos de final del Open de Australia 2026, se jugará el domingo 25 de enero en un horario aún por confirmar por parte de la organización del grand slam australiano.

