Admiten a trámite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual

La segunda denuncia interpuesta contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual en octubre de 2021 ha sido admitida a trámite por un juzgado especializado en violencia sobre la mujer. El letrado Alfredo Arrién, que representa a las mujeres que han denunciado a Errejón, ha confirmado la admisión a trámite, sin aportar más detalles para mantener la cautela y el silencio "por expreso deseo de la denunciante".

Elisa Mouliaá fue la primera denunciante. Esta segunda denuncia llegó después de que la actriz anunciase en primer término que retiraba su acusación contra Errejón por motivos personales y de salud, y más tarde reconsiderase su decisión y comunicase al juez que seguía adelante.

Esta nueva denunciante solicitó la condición de testigo protegido. Antena 3 tuvo acceso al escrito judicial que presentó y en él se relata que el 16 de octubre de 2021, fue forzada a practicarle dos felaciones y posteriormente sufrió una penetración vaginal sin consentimiento en su domicilio.

Según la versión expuesta por la denunciante el 16 de octubre de 2021 coincidieron en una fiesta en Móstoles tras una boda a la que ella asistía en La Moraleja, invitada expresamente por Errejón, solicitando y abonando un taxi para que la denunciante se desplazara a dicho lugar. El escrito señala que ambos habían consumido alcohol y cocaína. En el baño del local, siempre según la versión de la denunciante, él insistió en que le practicara una felación. La mujer afirma que accedió "en un contexto de presión" y bajo el efecto de dichas sustancias.

Después se trasladaron al domicilio del denunciado. En el trayecto él le habría "introducido los dedos en la vagina sin su consentimiento". El abogado defendió en el escrito que su clienta "manifestó de forma expresa su negativa", pero su clienta indica que el exdiputado de Sumar se habría aproximado al oído de la denunciante para susurrarle: "si gritas será peor" y "si te resistes será peor", algo que supuso una intimidación directa y eficaz para ella.