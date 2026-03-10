Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Ibex se apunta al verde y abre la sesión con una subida que le permite recuperar la barrera psicológica de los 17.000 enteros

El Ibex 35 sube en la apertura un 2,34%. El precio de crudo brent, el de referencia en Europa, se hunde el 8,63 %, hasta los 90,4 dólares, mientras que el gas natural baja el 16,16 %, hasta los 47,46 euros.

Miriam Vázquez
Publicado:

El Ibex 35 se apunta también al verde que marca las últimas horas de los mercados. El selectivo español abre la jornada con una subida del 2,34% recuperando así la cota psicológica de los 17.000 enteros.

En las últimas horas Donald Trump aseguró que la guerra está "prácticamente terminada". En una entrevista telefónica con la CBS aseguró que a Irán "no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar" por ello insistía: "Se va a terminar muy rápido" aunque evitó dar una fecha concreta. La Guardia Revolucionaria iraní no tardó en contestar asegurando que eran ellos quienes "determinaban el final de la guerra".

Las pérdidas del año se reducen al 0,03 %. A esta hora, el precio de crudo brent, el de referencia en Europa, se hunde el 8,63 %, hasta los 90,4 dólares, mientras que el gas natural baja el 16,16 %, hasta los 47,46 euros. La pasada sesión, el gas natural cerró con una fuerte subida del 5,6 %, aunque en la apertura llegó a dispararse un 30 %, hasta situarse en 69 euros. El gas acumula una revalorización del entorno al 70 % desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán y el conflicto se extendería a otros países de la región. El gas natural, al igual que el petróleo, sube con fuerza ante el miedo a un corte del suministro energético como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

