Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Indian Wells

Novak Djokovic regresa a los octavos de final de Indian Wells nueve años después

El tenista serbio saca adelante un duelo que se le complicó ante Aleksandar Kovacevic (6-4, 1-6 y 6-4) y se cita con Jack Draper en los octavos de Indian Wells.

Novak Djokovic celebra la victoria ante Aleksandar Kovacevic

Novak Djokovic celebra la victoria ante Aleksandar KovacevicReuters

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Novak Djokovic, camino de los 39 año, sacó a relucir su capacidad de resistencia para superar un complicado duelo de tercera ronda en Indian Wells ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (6-4, 1-6 y 6-4), un triunfo que le devuelve a la ronda de 1/8 de final en el desierto californiano por primera vez desde 2017. El tenista serbio, ganador en cinco ocasiones en el Valle de Coachella (2008, 2011, 2014, 2015, 2016), se complicó la vida ante un Kovacevic que le llevó al límite durante dos horas y dos minutos.

El campeón de 24 grand slam arrancó jugando a un buen nivel y se anotó, gracias a un break, el primer set ante Kovacevic. Pero el tenista de Nueva York le dio la vuelta al partido en un segundo set en el que quebró en dos ocasiones el servicio de Djokovic, igualando un partido que se fue al tercer set.

En la tercera manga, la igualdad fue máxima hasta el 5-4, cuando Djokovic convirtió su tercera oportunidad de 'break' para sellar su pase a los octavos de final, donde se las verá ante el checo Jack Draper, verdugo de Francisco Cerúndolo (6-1 y 7-5). El actual campeón de Indian Wells va a más y ahora se medirá a Nole por un billete a los cuartos de final.

Cameron Norrie (27) protagonizó una de las sorpresas de la tercera ronda y se cargó a Alex de Miñaur (6-4 y 6-4) y accedió a los octavos de final, donde se enfrentará al ganador del Alexander Bublik vs Rinky Hijikata.

Partido de tercera ronda de Indian Wells | lunes 9 marzo

Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech

Valentin Vacherot vs Casper Ruud

Rinky Hijikata def. Alexander Bublik (7-6, 6-7 y 6-3)

Cameron Norrie def. Alex de Miñaur (6-4 y 6-4)

Novak Djokovic def. Aleksandar Kovacevic (6-4, 1-6 y 6-4)

Jack Draper def. Francisco Cerúndolo (1-6 y 5-7)

Daniil Medvedev vs Sebastián Báez

A. Michelsen vs Taylor Fritz

Cruces de octavos de final de Indian Wells 2026

Parte superior del cuadro

Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech vs Valentin Vacherot - Casper Ruud

Rinky Hijikata vs Cameron Norrie

Novak Djokovic vs Jack Draper

Daniil Medvedev - Sebastián Báez vs A. Michelsen - Taylor Fritz

Parte inferior del cuadro

Arthur Fils vs Felix Auger Aliassime

Frances Tiafoe vs Alexander Zverev

Learner Tien vs Alejandro Davidovich

Joao Fonseca vs Jannik Sinner

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Joao Fonseca, sobre poder batir a Sinner y Alcaraz: "Creo que tengo el nivel para llegar allí"

Joao Fonseca celebra un punto ante Tommy Paul

Publicidad

Deportes

Novak Djokovic celebra la victoria ante Aleksandar Kovacevic

Novak Djokovic regresa a los octavos de final de Indian Wells nueve años después

Donald Trump, en un imagen de archivo

Donald Trump pide a Australia dar asilo a las futbolistas iraníes: "Está cometiendo un terrible error humanitario"

Alcaraz en Indian Wells

El espectacular detalle en el raquetero de Carlos Alcaraz en Indian Wells

Alexander Zverev, en su partido ante Brandon Nakashima
Tenis

Alexander Zverev: "Alcaraz y Sinner ganan más que nadie no porque jueguen con una gran táctica, sino porque..."

Joao Fonseca celebra un punto ante Tommy Paul
Indian Wells

Joao Fonseca, sobre poder batir a Sinner y Alcaraz: "Creo que tengo el nivel para llegar allí"

Egoitz Bijueska, en lo alto del podio y escoltado por Kalani Konig y Tom Schaar
Skateboarding

Egoitz Bijueska se proclama campeón del mundo de skate con 15 años: "Todavía no me lo creo"

"Todavía no me lo creo. Estoy super contento por el campeonato", reconoce Egoitz Bijueska a Antena 3 Deportes.

Dos futbolista iraníes realizan un supuesto gesto de auxilio desde el autobús
Fútbol femenino

Cinco jugadoras iraníes solicitan asilo en Australia antes de regresar a Irán

Cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán han abandonado la concentración de su equipo en Australia y buscan protección internacional por miedo a posibles represalias si regresan a su país.

La esquiadora española Audrey Pascual en el supergigante

Audrey Pascual, la campeona paralímpica que nació sin tibias: "Mi abuelo me llamaba 'number one'"

Djokovic y Alcaraz se saludan tras la final del Open de Australia 2026

Djokovic da por 'perdido' uno de los récords más increíbles del tenis: "Alcaraz puede hacerlo..."

Vídeo: Brutal agresión de un aficionado a un jugador en un partido de fútbol en Tenerife

Vídeo: Brutal agresión de un aficionado a un jugador en un partido de fútbol en Tenerife

Publicidad