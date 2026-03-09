Indian Wells
Novak Djokovic regresa a los octavos de final de Indian Wells nueve años después
El tenista serbio saca adelante un duelo que se le complicó ante Aleksandar Kovacevic (6-4, 1-6 y 6-4) y se cita con Jack Draper en los octavos de Indian Wells.
Novak Djokovic, camino de los 39 año, sacó a relucir su capacidad de resistencia para superar un complicado duelo de tercera ronda en Indian Wells ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (6-4, 1-6 y 6-4), un triunfo que le devuelve a la ronda de 1/8 de final en el desierto californiano por primera vez desde 2017. El tenista serbio, ganador en cinco ocasiones en el Valle de Coachella (2008, 2011, 2014, 2015, 2016), se complicó la vida ante un Kovacevic que le llevó al límite durante dos horas y dos minutos.
El campeón de 24 grand slam arrancó jugando a un buen nivel y se anotó, gracias a un break, el primer set ante Kovacevic. Pero el tenista de Nueva York le dio la vuelta al partido en un segundo set en el que quebró en dos ocasiones el servicio de Djokovic, igualando un partido que se fue al tercer set.
En la tercera manga, la igualdad fue máxima hasta el 5-4, cuando Djokovic convirtió su tercera oportunidad de 'break' para sellar su pase a los octavos de final, donde se las verá ante el checo Jack Draper, verdugo de Francisco Cerúndolo (6-1 y 7-5). El actual campeón de Indian Wells va a más y ahora se medirá a Nole por un billete a los cuartos de final.
Cameron Norrie (27) protagonizó una de las sorpresas de la tercera ronda y se cargó a Alex de Miñaur (6-4 y 6-4) y accedió a los octavos de final, donde se enfrentará al ganador del Alexander Bublik vs Rinky Hijikata.
Partido de tercera ronda de Indian Wells | lunes 9 marzo
Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech
Valentin Vacherot vs Casper Ruud
Rinky Hijikata def. Alexander Bublik (7-6, 6-7 y 6-3)
Cameron Norrie def. Alex de Miñaur (6-4 y 6-4)
Novak Djokovic def. Aleksandar Kovacevic (6-4, 1-6 y 6-4)
Jack Draper def. Francisco Cerúndolo (1-6 y 5-7)
Daniil Medvedev vs Sebastián Báez
A. Michelsen vs Taylor Fritz
Cruces de octavos de final de Indian Wells 2026
Parte superior del cuadro
Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech vs Valentin Vacherot - Casper Ruud
Rinky Hijikata vs Cameron Norrie
Novak Djokovic vs Jack Draper
Daniil Medvedev - Sebastián Báez vs A. Michelsen - Taylor Fritz
Parte inferior del cuadro
Arthur Fils vs Felix Auger Aliassime
Frances Tiafoe vs Alexander Zverev
Learner Tien vs Alejandro Davidovich
Joao Fonseca vs Jannik Sinner
