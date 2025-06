Carlos Alcaraz pide perdón tras arrollar a Tommy Paul: "Sé que a la gente le gustaría estar más tiempo viendo tenis, pero..."

Carlos Alcaraz se clasificó este martes por la vía rápida para sus terceras semifinales en Roland Garros. El murciano, levitando sobre la arcilla de la Philippe Chatrier en el turno de noche, destrozó a Tommy Paul (6-0, 6-1 y 6-4) y se citó con Lorenzo Musetti en la primera semifinal de este viernes en el grand slam parisino. El actual campeón dio un golpe sobre la mesa y lanzó un avisó a todos sus rivales, una exhibición portentosa que enmudeció la central del Bois de Boulogne.

"Pido disculpas porque sé que a la gente le gustaría estar más tiempo viendo tenis, pero solo hago mi trabajo. Gracias por el apoyo y por haber venido esta noche a apoyar el deporte", aseguró el murciano en la entrevista a pie de pista con Mats Wilander.

"El que quiera ganarme tiene que jugar a su cien por cien. Este tipo de partidos sirven para mostrar a los demás el nivel que puedo llegar a mostrar, que estoy a un nivel increíble, es una manera de decirles a los demás que si me quieren ganar tienen que dar su cien por cien", apuntó el de El Palmar.

Carlos Alcaraz sumó el triunfo número 101 de su carrera sobre polvo de ladrillo y extendió su racha de triunfos consecutivos en Roland Garros a 12. La última vez que el español perdió en Roland Garros fue en la semifinal de 2023 ante Novak Djokovic. Su actual racha en la gira de tierra batida asusta: 20 triunfos y una sola derrota...

"Ha sido increíble, uno de esos días en los que te sientes increíble, en los que sientes que la bola va a entrar, da igual de la manera en la que la golpees. He rozado la perfección, cada golpe lo sentía como un golpe ganador", se sinceró Alcaraz a pie de pista.

"Podía cerrar los ojos que todo entraba igual. Hiciera lo que hiciera..."

"Podía cerrar los ojos que todo entraba igual. Hiciera lo que hiciera, la bola entraba. Ha sido uno de esos partidos en los que me salía todo. Simplemente, no he pensado. Dejaba hacer a la pelota", admitió el murciano.

Alcaraz aseguró que no se relajará de cara a las semifinales contra el italiano Lorenzo Musetti, contra el que tendrá que "demostrar el mismo nivel".

"Se ha metido en un selecto grupo de jugadores que han llegado al menos a semifinales de los grandes torneos de tierra. Lo ha hecho en cuatro. Eso demuestra el nivel al que está jugando, la confianza que tiene", comentó el murciano.

"Ahora lo difícil es eso, no hay que dar nada por hecho; porque haya jugado este nivel no hay que pensar que en las semis vaya a ser igual. Hay que estar concentrado en intentar mostrar el mismo nivel en las semis, porque la verdad es que el tenis es eso, que unos días puedes jugar de esta manera y otros puedes sentirte de manera diferente", advirtió Alcaraz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com