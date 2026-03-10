Arbeloa: "Fue Laporta quien cuadruplicó los pagos a Negreira..."

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en rueda de prensa antes de la ida de octavos de final de la Champions League que enfrenta a su equipo con el Manchester City en el Santiago Bernabéu.

¿Qué partido imagina?

"Uno complicado... en el que necesitamos a la afición. Saldremos muy motivados. La Champions es muy especial para nosotros".

¿Cómo está Mbappé?

"Está mucho mejor, pero hay que ir día a día. Ha vuelto con grandes sensaciones. Y poco a poco".

"El Real Madrid siempre es favorito a todo", dijo el 20 de enero. ¿Es favorito en esta eliminatoria?

"Si lo dije lo pienso. No debemos sentirnos menos que nadie. Sabemos lo difícil que va a ser esta eliminatoria, pero la vamos a afrontar con mucha ilusión. Mirándoles a los ojos".

"Estoy feliz por los que han querido venir", dijo en Vigo. ¿Quién no quiso ir?

"Eso no significa que alguien no haya querido venir, no. Quise poner en valor a quienes hicieron un grandísimo esfuerzo por estar ahí. Por salir al campo, rendir como lo hicieron. Eso es todo lo que dije. La interpretación... es cosa vuestra. Ningún jugador que no estuvo en Vigo fue porque no quiso venir".

¿Qué saca de los enfrentamientos con Guardiola?

"Que siempre tiene una sorpresa preparada. Por mucho que veas a sus equipos, sabes que siempre hay algo preparado y que debes estar mentalizado de las muchas variaciones que pueden aparecer. Me sorprendería mucho que no hubiera algún esquema nuevo o jugador nuevo. Siempre suele dar muchas vueltas a sus planteamientos".

¿Qué le parecen las palabras de Laporta sobre el ‘caso Negreira’?

"¿Quién lo ha dicho? (Laporta) ¡Ah, sí, el candidato Laporta! Creo que fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira. Así que no hace falta decir mucho más".

¿Qué le parecen las palabras de Guti?

"Le tengo muchísimo aprecio por lo que significa para el Real Madrid; por el legado que dejó. Respeto muchísimo su opinión porque, como digo, tampoco estoy aquí para valorar todas las opiniones. Un saludo muy fuerte; ojalá le pueda dar un abrazo pronto".

¿Motiva enfrentarse a Guardiola?

"Motiva vivir una eliminatoria de octavos de Champions; vivir una noche como la de mañana. Es algo muy motivante. Será una gran experiencia. Muchas ganas".

¿Cuánto porcentaje de esta eliminatoria pasa por Vinicius?

"Me esperaba esta pregunta por tu parte. Esté quien esté en el campo, será importante. Y Vinicius, también. Hemos tenido muchas bajas y está asumiendo muchísima responsabilidad. Es nuestro baluarte ofensivo, como es normal. Y necesitamos lo mejor de él si queremos eliminar al Manchester City".

¿Cómo está Camavinga?

"Mucho mejor, ha pasado una semana muy mala. Aquí se dice aquello de ‘peor que un dolor de muelas’. Pero lleva desde el sábado con el grupo y está perfectamente para mañana".

¿Qué ha cambiado en Arbeloa desde que empezó?

"Diferencias... yo creo que ninguna. Simplemente uno va adquiriendo experiencia. Pero yo creo que soy la misma persona, aunque con dos meses de entrenador en el Real Madrid, algo que es un máster. Un aprendizaje muy grande. Voy a disfrutar cada día que esté aquí hasta el final".

¿Mañana es un partido para canteranos o para 'gente contrastada'?

"Bueno... yo... creo que estamos todos de acuerdo que en Vigo los canteranos demostraron que no les tiembla el pulso. Thiago hizo un partidazo, Palacios cambió al equipo, Manuel Ángel fue clave en ese balón... no es fácil confiar en la cantera, cuando estás aquí sentado y eso es algo que la gente debe entender. Porque aquí están los mejores del mundo y para poner a un canterano, debes sentar a uno de ellos. No es fácil, pero yo confío muchísimo en ello y siento que la gente se siente identificada con ellos. Están preparados para partidos como el de mañana, como han demostrado ya".

¿Algún marcaje especial para Haaland o Foden?

"Tendremos que marcar a muchos, porque tiene mucha individualidad. Pero también rinden bien como conjunto; pueden jugar con los ojos cerrados. Es un partido para estar muy bien atrás, balón parado... cada detalle es fundamental. Pero estamos concentrados, con confianza en lo que llegue".

¿Considera que mañana el empate puede ser un buen resultado para el equipo?

"Considero que mañana saldremos a ganar".

