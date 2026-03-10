Newcastle - Barcelona: Hora, alineaciones y dónde ver el partido de ida de octavos de final de Champions League en directo

Empieza a llegar la hora de la verdad para el Barça, que este martes encara la primera parte de la eliminatoria de octavos de Champions ante el Newcastle en el mítico St James' Park. Los de Flick debutan en eliminatoria después de haber entrado en el top 8 y ahorrarse la ronda de 1/16, algo que no pudieron evitar Real Madrid o Atlético.

El Barça llega al duelo tras una victoria capital, y por la mínima, ante el Athletic en San Mamés que le sirvió para reforzar el liderato liguero respecto al Madrid (-4), mientras que los ingleses cayeron en casa 1-3 ante el City, quien será el rival del Real Madrid por quinto año consecutivo. El Newcastle arrolló 9-3 al Qarabag en la eliminatoria previa, pero en la Premier League está muy lejos, ya no solo de competirla, sino de los puestos Champions, es 12º a nueve puntos de la quinta plaza.

Los catalanes, que llegan con bajas sensibles, son los claros favoritos para acceder a cuartos de final, donde espera el ganador de otro duelo entre españoles e ingleses: Atlético de Madrid o Tottenham. Esta misma temporada, el Barça ya ganó a las urracas en la liguilla de Champions por 1-2 con un doblete de Rashford.

Bajas del partido

En el conjunto inglés serán baja Bruno Guimaraes, Gillespie, Krafth, Miley y Schar, mientras que en el Barça no estarán Balde, de Jong, Gavi, Christensen y Koundé.

Alineaciones

Estas podrían ser las alineaciones de Eddie Howe y Hansi Flick:

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Joelinton, Tonali, Willock; Barnes, Gordon y Woltemade.

Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García; Pedri, Fermín, Olmo; Lamine, Raphinha y Ferran Torres.

Horario y dónde ver el Newcastle-Barça de octavos

El partido de ida de los octavos de Champions League entre Newcastle y Barcelona se disputará este martes 10 de marzo a las 21:00 en el estadio St James' Park, un duelo que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la previa, la retransmisión en vivo y la última hora.

