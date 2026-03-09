Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Joao Fonseca, sobre poder con Sinner y Alcaraz: "Creo que tengo el nivel para llegar allí"

El brasileño ofreció una gran versión ante Tommy Paul (6-2, 6-3) y le espera Jannik Sinner en los 1/8 de Indian Wells.

Joao Fonseca celebra un punto ante Tommy Paul

Resumen de los partidos de tercera ronda de Indian Wells | Domingo 8 de marzo | ATP Media

Joao Fonseca, número 24 de la ATP, está firmando un gran torneo en Indian Wells, donde ya ha derrotado a Raphael Collingnon, Karen Khachanov (16) y Tommy Paul (23). El brasileño se medirá en los octavos de final a Jannik Sinner, primer duelo con el de San Cándido para un Fonseca que no se conforma y buscará dar la campanada y derrotar al italiano en el desierto californiano.

"Dicen que puedo llegar a ser un gran jugador y competir con Alcaraz y Sinner. Lo tomo como algo positivo. Para mí, es un privilegio, no una presión. Tengo que creer que tengo el nivel para llegar allí, y realmente lo creo. Solo necesito tiempo, trabajo mental, físico y mejoras técnicas en mi tenis. Hay mucho que mejorar aún, pero estoy en el camino correcto. Haber ganado a Khachanov y Paul es importante para mí", indicó el jugador brasileño en declaraciones que recoge el medio Punto de Break.

Joao Fonseca aseguró que enfrentarse a Sinner le servirá para evaluar su nivel y ver dónde se encuentra.

"Trabajo duro para enfrentarme a los mejores del mundo y me pone muy contento tener la oportunidad de medirme él porque va a darme una idea de dónde está mi nivel tenístico ahora mismo y qué puedo hacer contra él. Está siendo una gran semana, pero quiero más. Todos sabemos que Jannik y Carlos están en otro nivel ahora mismo, están jugando un tenis increíble, y todos analizamos sus partidos y queremos enfrentarnos a ellos. Voy a salir a la pista a disfrutar de la experiencia, pero también a ganar. Prepararé un plan con mi equipo", explicó Fonseca.

Por último, el tenista brasileño ganador de dos títulos ATP, deja claros sus ambiciosos objetivos a sus 19 años.

"Siempre he sido una persona tranquila y sosegada. Intento comportarme bien con todo el mundo, Tengo que acostumbrarme a toda esta atención porque ahí es exactamente donde quiero estar, ganando títulos de Grand Slam, aspirando al número 1 del mundo y siendo top-5 del ranking", concluyó Fonseca.

Davidovich se carga a Mensik y se cita con Tien

El tenista español Alejandro Davidovich, único superviviente de la Armada en Indian Wells junto a Alcaraz, superó en un partido tremendo (6-2, 4-6, 6-2) al checo Jakub Mensik para meterse en octavos de final, donde se enfrentará a Learner Tien, verdugo de Ben Shelton (7-6, 4-6 y 6-3).

En el cuadro inferior del torneo de Indian Wells ya están definidos los octavos de final. Jannik Sinner, que arrolló a Denis Shapovalov (6-3, 6-2), se medirá a Joao Fonseca.

Frances Tiafoe, tras superar a Cobolli (6-1 y 6-2), se medirá en los 1/8 de final a Alexander Zverev, que se deshizo en tres sets (7-6, 5-7 y 6-4) al estadounidense Brandon Nakashima.

Por último, Arthur Fils solventó su duelo ante Fucsovics (6-3, 7-5) para alcanzar los octavos de final, donde se enfrenará a Felix Auger-Alliasime, verdugo de su compatriota Diallo (6-7, 6-3 y 6-3).

Entre este lunes y la madrugada del martes se completarán los partidos de tercera ronda de Indian Wells por el lado superior del cuadro con los siguientes partidos:

Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech

Valentin Vacherot vs Casper Ruud

Alexander Bublik vs Rinky Hijikata

Cameron Norrie vs Alex de Miñaur

Novak Djokovic vs Aleksandar Kovacevic

Francisco Cerúndolo vs Jack Draper

Daniil Medvedev vs Sebastián Báez

A. Michelsen vs Taylor Fritz

Audrey Pascual, la campeona paralímpica que nació sin tibias: "Mi abuelo me llamaba 'number one'"

La esquiadora española Audrey Pascual en el supergigante

