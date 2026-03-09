Europa enciende las alarmas y Von der Leyen asegura que "no hay que derramar lágrimas por el régimen iraní"

El Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado este lunes que baterías antiaéreas de la OTAN han neutralizado otro misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco, el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.

"No ha habido víctimas ni heridos", han confirmado las autoridades turcas quien han señalado que el país confiere "gran importancia a las relaciones de buena vecindad y a la estabilidad regional".

La Unión Europea debe decidir ahora cómo responde a esta segunda agresión de Irán a Turquía. Este lunes, en b, se valora ese asunto. Hay reunión urgente del G7 y también de los ministros de Finanzas de la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho hoy que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní" y advirtió sobre las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Medio tras el ataque de EEUU e Israel y la respuesta de Teherán contra varios países de la región.

"Digámoslo claramente: no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní que ha infligido la muerte y ha impuesto la represión a su propio pueblo. Y que ha provocado la devastación y la desestabilización de toda la región a través de sus auxiliares armados con misiles y drones", ha declarado Von der Leyen.

Von der Leyen

"Muchos iraníes, tanto dentro del país como en todos los rincones de Europa y del mundo, han celebrado la desaparición del ayatolá (Alí) Jameneí. Al igual que muchas otras personas de la región. Esperan que este momento pueda abrir el camino hacia un Irán libre", ha señalado.

La conservadora alemana también ha añadido que "el pueblo iraní merece la libertad, la dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, aunque sabemos que ello estará cargado de peligros e inestabilidad durante la guerra y después de ella".

Von der Leyen también ha señalado como pilar diplomático de la UE una necesaria reflexión sobre su doctrina, instituciones y proceso de toma de decisiones. "Debemos determinar si el sistema que hemos construido, con todos sus intentos bienintencionados de consenso y compromiso, es más bien una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico. Sé que es un mensaje duro de escuchar y una conversación difícil la que tenemos por delante. Pero también sé que muchos de ustedes han sentido esa tensión en su trabajo cotidiano", trasladó a los embajadores.

La democristiana germana también ha pasado de puntillas sobre la política exterior de Trump, salvo por una leve referencia a las amenazas de anexión de Groenlandia. "Hemos mostrado firmeza cuando se ha puesto a prueba a nuestros Estados miembros, como ocurrió con Dinamarca en el caso de Groenlandia", ha apuntado en un discurso en el que repasó los esfuerzos de Bruselas por generar un bloque más resiliente, soberano y poderoso en ámbitos que van "desde la defensa hasta la energía, y desde las materias primas críticas hasta las tecnologías estratégicas". "Debemos ir más lejos. Debemos estar preparados para proyectar nuestro poder de forma más decidida", ha reclamado.

