El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump retirar las bases de Rota y Morón tras la negativa de España a colaborar

El senador republicano Lindsey Graham ha pedido a Donald Trump retirar las bases norteamericanas de España tras el rechazo del Gobierno a utilizar las instalaciones de Rota y Morón para atacar a Irán.

Graham ha defendido la ofensiva que EEUU lleva a cabo desde el pasado 28 de febrero asegurando que Irán estaba "a unas semanas" de obtener armas nucleares. El senador ha calificado de "nazis" a las autoridades iraníes, asegurando que "están locos" y que, de haber tenido armamento atómico, "lo hubieran usado".

El aliado de Donald Trump pregunta a España: "¿No nos permiten utilizar sus bases, bueno, nuestras bases aéreas en su país, para impedir que un régimen homicida obtenga armas nucleares que aterroricen al mundo?".

"Insto al presidente a trasladar nuestras bases fuera de España"

El senador, con un gran peso dentro del bando republicano, ha asegurado lo siguiente durante una entrevista para la cadena 'Fox News': "Esta noche insto al presidente Trump a que traslade todas nuestras bases fuera de España".

"Tenemos un compromiso con España en virtud del Artículo 5 de la OTAN, pero ¿deberíamos tener bases aéreas en un país que no nos permite utilizar esos aviones para proteger el mundo contra un régimen nazi de corte religioso?", ha concluido el Graham.

Trump, de dar la guerra por terminada a anunciar nuevos ataques

Mientras tanto, en Irán se siguen sucediendo los ataques israelíes y norteamericanos. Los iraníes también responden con distintas ofensivas y, aunque parezca que la solución al conflicto es todavía lejana, este lunes Trump afirmaba que daba la guerra "prácticamente por terminada".

Un mensaje algo contradictorio, ya que poco después anunciaba nuevos ataques y afirmaba que "podía ir más lejos".

Irán no ha tardado en responder a las últimas declaraciones de Trump, asegurando que son ellos quien deciden cuándo se pone fin a la guerra.

Este martes, un tercer avión ha aterrizado en España con 251 personas evacuadas desde Oriente Próximo.