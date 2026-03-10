Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU

El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump retirar las bases de Rota y Morón tras la negativa de España a colaborar

Graham justifica la guerra asegurando que Irán estaba "a unas semanas" de tener armas nucleares. Llama "nazis" y "locos" a los iraníes y asegura que, de haber logrado armamento atómico, "lo hubieran usado".

Imagen de archivo del senador republicano Lindsey Graham

El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump retirar las bases de Rota y Morón tras la negativa de España a colaborar | Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El senador republicano Lindsey Graham ha pedido a Donald Trump retirar las bases norteamericanas de España tras el rechazo del Gobierno a utilizar las instalaciones de Rota y Morón para atacar a Irán.

Graham ha defendido la ofensiva que EEUU lleva a cabo desde el pasado 28 de febrero asegurando que Irán estaba "a unas semanas" de obtener armas nucleares. El senador ha calificado de "nazis" a las autoridades iraníes, asegurando que "están locos" y que, de haber tenido armamento atómico, "lo hubieran usado".

El aliado de Donald Trump pregunta a España: "¿No nos permiten utilizar sus bases, bueno, nuestras bases aéreas en su país, para impedir que un régimen homicida obtenga armas nucleares que aterroricen al mundo?".

"Insto al presidente a trasladar nuestras bases fuera de España"

El senador, con un gran peso dentro del bando republicano, ha asegurado lo siguiente durante una entrevista para la cadena 'Fox News': "Esta noche insto al presidente Trump a que traslade todas nuestras bases fuera de España".

"Tenemos un compromiso con España en virtud del Artículo 5 de la OTAN, pero ¿deberíamos tener bases aéreas en un país que no nos permite utilizar esos aviones para proteger el mundo contra un régimen nazi de corte religioso?", ha concluido el Graham.

Trump, de dar la guerra por terminada a anunciar nuevos ataques

Mientras tanto, en Irán se siguen sucediendo los ataques israelíes y norteamericanos. Los iraníes también responden con distintas ofensivas y, aunque parezca que la solución al conflicto es todavía lejana, este lunes Trump afirmaba que daba la guerra "prácticamente por terminada".

Un mensaje algo contradictorio, ya que poco después anunciaba nuevos ataques y afirmaba que "podía ir más lejos".

Irán no ha tardado en responder a las últimas declaraciones de Trump, asegurando que son ellos quien deciden cuándo se pone fin a la guerra.

Este martes, un tercer avión ha aterrizado en España con 251 personas evacuadas desde Oriente Próximo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán responde a Trump y dice que son ellos quienes determinan "el fin de la guerra"

Imagen de Beirut

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de una aula de un colegio

Muere un profesor de secundaria tras una broma de sus estudiantes que terminó en tragedia

Santiago Sánchez Cogedor

Santiago Sánchez Cogedor recuerda sus 15 meses en una cárcel del régimen iraní: "Me creé una película en la mente para sobrevivir"

Imagen de archivo del senador republicano Lindsey Graham

El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump retirar las bases de Rota y Morón tras la negativa de España a colaborar

Macron, ante la guerra.
Guerra Oriente Próximo

El vídeo más patriótico del ejército de Francia que Macron ha compartido en sus redes como si fuera un videoclip

Imagen de Beirut
Guerra en Irán

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán responde a Trump y dice que son ellos quienes determinan "el fin de la guerra"

Donald Trump
Donald Trump

Trump dice que la guerra está "prácticamente terminada" y avisa de que si Irán bloquea el flujo del petróleo golpeará "veinte veces más fuerte"

Donald Trump asegura ahora que la guerra en Estados Unidos "está prácticamente terminada", aunque dice que "irá más allá". Además ha lanzado un aviso a Irán, advirtiendo de que si bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país "golpeará 20 veces más fuerte". La Guardia Revolucionaria iraní ya ha contestado.

Donald Trump, en un imagen de archivo
Guerra en Irán

Trump asegura que la guerra en Irán está "prácticamente terminada"

Tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Wall Street ha cerrado en positivo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sube un 0,50 %.

El nuevo ayatolá de Irán, Motjaba Jamenei

La televisión estatal iraní admite que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, podría haber sido "herido por el enemigo"

Beirut - Lebanon

España participa en el seguimiento de un misil iraní interceptado por la OTAN sobre Turquía

Stephanie Buttermore, influencer de fitness

Muere Stephanie Buttermore, influencer de fitness e investigadora del cáncer, a los 36 años de forma repentina

Publicidad