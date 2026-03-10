Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Champions League

Newcastle - Barcelona: Partido hoy de octavos de la Champions League, en directo

Sigue en directo el Newcastle - Barcelona, partido de ida de octavos de final de la Champions League.

Newcastle vs Barcelona

Newcastle vs BarcelonaReuters

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

El Barcelona visita hoy (21:00 horas) St James Park para medirse al Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League 2025 - 2026, primer asalto ante las 'Urracas' antes del partido de vuelta, el próximo miércoles 18 de marzo en el Camp Nou. Los de Hansi Flick buscan un buen resultado para certificar, dentro de ocho días, su clasificación para los cuartos de final, donde se medirían al ganador del Atlético - Tottenham.

El Barça ya visitó St James Park en la fase liga, remontando (1-2) en tanto de Gordon con doblete de Marcus Rashford. Los de Eddie Howe barrieron al Qarabag en el playoff previo a los octavos de final, donde buscan eliminar al Barcelona para seguir con su sueño europeo.

Onces oficiales del Newcastle - Barcelona

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.

FC Barcelona: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín López; Raphinha Lamine Yamal y Lewandowski.

¡Ya puedes seguir en directo el Newcastle - Barcelona de octavos de final de la Champions League!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Egoitz Bijueska se proclama campeón del mundo de skate con 15 años: "Todavía no me lo creo"

Egoitz Bijueska, en lo alto del podio y escoltado por Kalani Konig y Tom Schaar
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

Por cierto, que hoy también juega el Atlético de Madrid. Los de Simeone se miden al Tottenham en el Metropolitano. En los otros dos partidos de este martes, el Galatasaray recibe al Liverpool y el Atalanta hace lo propio con el Bayern de Múnich.

Newcastle vs Barcelona

Galatasaray vs Liverpool

Atlético de Madrid vs Tottenham

Atalanta vs Bayern Múnich

Para mañana miércoles quedan los siguientes duelos de octavos de final:

Real Madrid vs Manchester City

Bodo/Glimt vs Sporting de Portugal

PSG vs Chelsea

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

La UEFA Champions League nos brinda una buena estadística con los mayores goleadores y asistentes de cada uno de los 16 equipos que sigue con vida en la competición...

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

Joan García compareció este lunes en la previa del partido ante el Newcastle y aseguró que el duelo de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético les sirvió como una valiosa lección de cara al futuro.

"La eliminatoria de Copa nos sirvió muchísimo para aprender. Somos un equipo joven y no hemos vivido muchas eliminatorias de ese nivel, pero lo tenemos claro: lo que pase en la ida puede condicionar la eliminatoria", apuntó el portero culé.

"Ellos en su casa querrán sacar el mejor resultado posible y nosotros tenemos que tener claro qué hacer, igualar su ritmo y, con balón, saber jugar nuestro partido", analizó Joan García.

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

Hansi Flick quiso asilar a sus jugadores de toda distracción que pueda llegar en la semana en la que se celebran las elecciones a la presidencia del Barça. El alemán aseguró que "solo me centro en el partido", al ser preguntado por los comicios culés.

"Solo me centro en el partido. Estamos en un buen hotel, con buena atmósfera y venimos de Bilbao directamente. Seguro que tras el partido no me preguntaréis por eso", aseguró el entrenador alemán.

Sabemos que es una eliminatoria a dos partidos y que el Newcastle en su casa querrá sacar el mejor resultado posible. Tenemos que defender muy bien, con valentía, porque son muy rápidos cuando recuperan el balón y tienen jugadores muy veloces en ataque", avisó Flick antes de la batalla de hoy en St James Park.

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

Gerard Martín, Casadó, Fermín y Lamine Yamal están apercibidos en el Barcelona y se perderían la vuelta en el Camp Nou si ven una amarilla. Recordamos los onces de Newcastle y Barcelona para el partido de hoy de octavos de final de la Champions League.

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.

FC Barcelona: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín López; Raphinha Lamine Yamal y Lewandowski.

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

¡Confirmado también el once titular del Newcastle para medirse al Barcelona! Así salen hoy los de Eddie Howe: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

¡Tenemos el once oficial del Barcelona para el partido de hoy de octavos de final ante el Newcastle! Hansi Flick sale con el siguiente once: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín López; Raphinha Lamine Yamal y Lewandowski.

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

Atención que desde varios medios se apunta a que Eric García sería baja y jugaría Araujo en el lateral derecho, con Cubarsí y Gerard Martín en el centro de la defensa; y con Cancelo en el alteral izquierdo. En muy pocos minutos vamos a salir de dudas. Pero su se confirma, es una mala noticia para el Barcelona y Flick porque Eric García es una de las piezas clave de este equipo...

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

Buen momento para recordar cómo quedaron los octavos de final de la Champions League y las eliminatorias tras el sorteo celebrado en Nyon el pasado 27 de febrero:

Real Madrid vs Manchester City

Bodo/Glimt vs Sporting de Portugal

PSG vs Chelsea

Newcastle vs Barcelona

Galatasaray vs Liverpool

Atlético de Madrid vs Tottenham

Atalanta vs Bayern

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Lado izquierdo del cuadro

PSG vs Chelsea

Galatasaray vs Liverpool

Real Madrid vs Manchester City

Atalanta vs Bayern Múnich

Lado derecho del cuadro

Newcastle vs Barcelona

Atlético de Madrid vs Tottenham

Bodo/Glimt vs Sporting de Portugal

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

El Barcelona se agarra hoy, como es habitual, a la magistral dirección de juego de Pedri y también al gran momento de forma de Lamine Yamal. El de Rocafonda decidió en San Mamés el pasado sábado con un golazo y ha marcado cuatro goles en los tres últimos partidos del Barça.

Por cierto, el club azulgrana ha recordado hoy el doblete de Rashford ante el Newcastle de esta misma temporada, en la fase liga de la Champions league. ¿Será titular hoy el delantero inglés en St James Park?

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

Anthony Gordon es la gran referencia ofensiva del Newcastle y la gran amenaza para el Barcelona en la eliminatoria ante los de Eddie Howe. El delantero inglés suma diez goles en la Champions, solo superado por los 13 que ha anotado Kylian Mbappé.

El once del Newcastle apunta ser el siguiente: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga y Gordon.

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

Gavi, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jules Koundé y Alejandro Balde son baja en el Barcelona para el duelo de hoy ante el Newcastle. La gran duda de Flick puede ser si apuesta por Lewandowski o por Rashford. El polaco parece ser la opción más lógica, pero ojo a los números de Marcus ante los 'Magpies': cuatro goles y dos asistencias en los siete partidos ante los ingleses.

El once más probable apunta a ser el formado por Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Lewandowski.

Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League

¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Newcastle - Barcelona, partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2025 - 2026! Los de Hansi Flick visitan hoy St James Park en el primer asalto ante los de Eddie Howe, la vuelta será dentro de ocho días en el Camp Nou.

El equipo azulgrana alcanzó la temporada pasada las semifinales de la Champions League y el Barça quiere seguir progresando y meterse en la gran final del Puskas Arena del próximo 30 de mayo. Pero todavía queda mucho camino por recorrer, el primer paso hay que darlo hoy en Newcastle.

El Newcastle viene de ser eliminado de la FA Cup ante el City y está duodécimo en la Premier League, a nueve puntos de Europa, por lo que van a dejarse la vida en esta eliminatoria ante el Barça de Flick.

¡Sigue en directo el Newcastle - Barcelona de octavos de final de la Champions League!

Publicidad

Deportes

Newcastle vs Barcelona

Newcastle - Barcelona: Partido hoy de octavos de la Champions League, en directo

Novak Djokovic, en el partido ante Aleksandar Kovacevic

Djokovic alucinó con el nivel de golf de Alcaraz en Indian Wells: "¿Hay algo en lo que no seas bueno?"

Gimnasta, deportista de elite y actor de escenas de riesgo: así es Dani Ramos

Dany Ramos, el Superman viral del carnaval de Gran Canaria que trabaja como especialista en Marvel

Álvaro Arbeloa en rueda de prensa antes del City
Real Madrid

Arbeloa responde al 'candidato' Laporta: "Fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira..."

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, junto a las 5 futbolistas
Copa Asia

Australia confirma el asilo a las 5 futbolistas iraníes e invita al resto del equipo: "Están seguras"

Alcaraz en Indian Wells
Indian Wells

Alcaraz 'se harta' de sus rivales: "A veces me canso de sentir que juego contra Federer..."

El tenista de El Palmar se sincera sobre el nivel de sus rivales en el circuito y dice que siente una diana en la espalda.

Carlos Alcaraz en Indian Wells
Tenis

Alcaraz - Ruud en directo: Día, horario y dónde ver el partido de octavos de Indian Wells

El tenista murciano se ha impuesto en cinco de los seis precedentes entre ambos. Consulta a qué hora juega Alcaraz en Indian Wells los octavos contra Ruud.

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Arthur Rinderknech en Indian Wells

Alcaraz necesita tres sets ante Rinderknech y mantiene su pleno en 2026 antes de medirse a Ruud

Rashford durante el Newcastle-Barça de la liguilla de Champions League 2025-2026

Newcastle - Barcelona: Hora, ONCES OFICIALES y dónde ver el partido de ida de octavos de final de Champions League en directo

Novak Djokovic celebra la victoria ante Aleksandar Kovacevic

Novak Djokovic regresa a los octavos de final de Indian Wells nueve años después

Publicidad