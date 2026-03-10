Champions League
Newcastle - Barcelona: Partido hoy de octavos de la Champions League, en directo
Sigue en directo el Newcastle - Barcelona, partido de ida de octavos de final de la Champions League.
Publicidad
El Barcelona visita hoy (21:00 horas) St James Park para medirse al Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League 2025 - 2026, primer asalto ante las 'Urracas' antes del partido de vuelta, el próximo miércoles 18 de marzo en el Camp Nou. Los de Hansi Flick buscan un buen resultado para certificar, dentro de ocho días, su clasificación para los cuartos de final, donde se medirían al ganador del Atlético - Tottenham.
El Barça ya visitó St James Park en la fase liga, remontando (1-2) en tanto de Gordon con doblete de Marcus Rashford. Los de Eddie Howe barrieron al Qarabag en el playoff previo a los octavos de final, donde buscan eliminar al Barcelona para seguir con su sueño europeo.
Onces oficiales del Newcastle - Barcelona
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.
FC Barcelona: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín López; Raphinha Lamine Yamal y Lewandowski.
¡Ya puedes seguir en directo el Newcastle - Barcelona de octavos de final de la Champions League!
Más Noticias
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
Por cierto, que hoy también juega el Atlético de Madrid. Los de Simeone se miden al Tottenham en el Metropolitano. En los otros dos partidos de este martes, el Galatasaray recibe al Liverpool y el Atalanta hace lo propio con el Bayern de Múnich.
Newcastle vs Barcelona
Galatasaray vs Liverpool
Atlético de Madrid vs Tottenham
Atalanta vs Bayern Múnich
Para mañana miércoles quedan los siguientes duelos de octavos de final:
Real Madrid vs Manchester City
Bodo/Glimt vs Sporting de Portugal
PSG vs Chelsea
Bayer Leverkusen vs Arsenal
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
La UEFA Champions League nos brinda una buena estadística con los mayores goleadores y asistentes de cada uno de los 16 equipos que sigue con vida en la competición...
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
Joan García compareció este lunes en la previa del partido ante el Newcastle y aseguró que el duelo de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético les sirvió como una valiosa lección de cara al futuro.
"La eliminatoria de Copa nos sirvió muchísimo para aprender. Somos un equipo joven y no hemos vivido muchas eliminatorias de ese nivel, pero lo tenemos claro: lo que pase en la ida puede condicionar la eliminatoria", apuntó el portero culé.
"Ellos en su casa querrán sacar el mejor resultado posible y nosotros tenemos que tener claro qué hacer, igualar su ritmo y, con balón, saber jugar nuestro partido", analizó Joan García.
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
Hansi Flick quiso asilar a sus jugadores de toda distracción que pueda llegar en la semana en la que se celebran las elecciones a la presidencia del Barça. El alemán aseguró que "solo me centro en el partido", al ser preguntado por los comicios culés.
"Solo me centro en el partido. Estamos en un buen hotel, con buena atmósfera y venimos de Bilbao directamente. Seguro que tras el partido no me preguntaréis por eso", aseguró el entrenador alemán.
Sabemos que es una eliminatoria a dos partidos y que el Newcastle en su casa querrá sacar el mejor resultado posible. Tenemos que defender muy bien, con valentía, porque son muy rápidos cuando recuperan el balón y tienen jugadores muy veloces en ataque", avisó Flick antes de la batalla de hoy en St James Park.
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
Gerard Martín, Casadó, Fermín y Lamine Yamal están apercibidos en el Barcelona y se perderían la vuelta en el Camp Nou si ven una amarilla. Recordamos los onces de Newcastle y Barcelona para el partido de hoy de octavos de final de la Champions League.
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.
FC Barcelona: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín López; Raphinha Lamine Yamal y Lewandowski.
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
¡Confirmado también el once titular del Newcastle para medirse al Barcelona! Así salen hoy los de Eddie Howe: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
¡Tenemos el once oficial del Barcelona para el partido de hoy de octavos de final ante el Newcastle! Hansi Flick sale con el siguiente once: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín López; Raphinha Lamine Yamal y Lewandowski.
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
Atención que desde varios medios se apunta a que Eric García sería baja y jugaría Araujo en el lateral derecho, con Cubarsí y Gerard Martín en el centro de la defensa; y con Cancelo en el alteral izquierdo. En muy pocos minutos vamos a salir de dudas. Pero su se confirma, es una mala noticia para el Barcelona y Flick porque Eric García es una de las piezas clave de este equipo...
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
Buen momento para recordar cómo quedaron los octavos de final de la Champions League y las eliminatorias tras el sorteo celebrado en Nyon el pasado 27 de febrero:
Real Madrid vs Manchester City
Bodo/Glimt vs Sporting de Portugal
PSG vs Chelsea
Newcastle vs Barcelona
Galatasaray vs Liverpool
Atlético de Madrid vs Tottenham
Atalanta vs Bayern
Bayer Leverkusen vs Arsenal
Lado izquierdo del cuadro
PSG vs Chelsea
Galatasaray vs Liverpool
Real Madrid vs Manchester City
Atalanta vs Bayern Múnich
Lado derecho del cuadro
Newcastle vs Barcelona
Atlético de Madrid vs Tottenham
Bodo/Glimt vs Sporting de Portugal
Bayer Leverkusen vs Arsenal
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
El Barcelona se agarra hoy, como es habitual, a la magistral dirección de juego de Pedri y también al gran momento de forma de Lamine Yamal. El de Rocafonda decidió en San Mamés el pasado sábado con un golazo y ha marcado cuatro goles en los tres últimos partidos del Barça.
Por cierto, el club azulgrana ha recordado hoy el doblete de Rashford ante el Newcastle de esta misma temporada, en la fase liga de la Champions league. ¿Será titular hoy el delantero inglés en St James Park?
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
Anthony Gordon es la gran referencia ofensiva del Newcastle y la gran amenaza para el Barcelona en la eliminatoria ante los de Eddie Howe. El delantero inglés suma diez goles en la Champions, solo superado por los 13 que ha anotado Kylian Mbappé.
El once del Newcastle apunta ser el siguiente: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga y Gordon.
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
Gavi, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jules Koundé y Alejandro Balde son baja en el Barcelona para el duelo de hoy ante el Newcastle. La gran duda de Flick puede ser si apuesta por Lewandowski o por Rashford. El polaco parece ser la opción más lógica, pero ojo a los números de Marcus ante los 'Magpies': cuatro goles y dos asistencias en los siete partidos ante los ingleses.
El once más probable apunta a ser el formado por Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Lewandowski.
Newcastle - Barcelona, en directo: Partido octavos de la Champions League
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Newcastle - Barcelona, partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2025 - 2026! Los de Hansi Flick visitan hoy St James Park en el primer asalto ante los de Eddie Howe, la vuelta será dentro de ocho días en el Camp Nou.
El equipo azulgrana alcanzó la temporada pasada las semifinales de la Champions League y el Barça quiere seguir progresando y meterse en la gran final del Puskas Arena del próximo 30 de mayo. Pero todavía queda mucho camino por recorrer, el primer paso hay que darlo hoy en Newcastle.
El Newcastle viene de ser eliminado de la FA Cup ante el City y está duodécimo en la Premier League, a nueve puntos de Europa, por lo que van a dejarse la vida en esta eliminatoria ante el Barça de Flick.
¡Sigue en directo el Newcastle - Barcelona de octavos de final de la Champions League!
Publicidad