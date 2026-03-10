Newcastle - Barcelona: Partido hoy de octavos de la Champions League, en directo

El Barcelona visita hoy (21:00 horas) St James Park para medirse al Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League 2025 - 2026, primer asalto ante las 'Urracas' antes del partido de vuelta, el próximo miércoles 18 de marzo en el Camp Nou. Los de Hansi Flick buscan un buen resultado para certificar, dentro de ocho días, su clasificación para los cuartos de final, donde se medirían al ganador del Atlético - Tottenham.

El Barça ya visitó St James Park en la fase liga, remontando (1-2) en tanto de Gordon con doblete de Marcus Rashford. Los de Eddie Howe barrieron al Qarabag en el playoff previo a los octavos de final, donde buscan eliminar al Barcelona para seguir con su sueño europeo.

Onces oficiales del Newcastle - Barcelona

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.

FC Barcelona: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín López; Raphinha Lamine Yamal y Lewandowski.

¡Ya puedes seguir en directo el Newcastle - Barcelona de octavos de final de la Champions League!