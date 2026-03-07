La promesa española con la que alucina Carlos Alcaraz: "No respeta a nadie en la pista..."

Más que acostumbrado a recibir elogios de los mejores jugadores y entendidos de la historia del tenis, esta vez ha sido Carlos Alcaraz el que se ha rendido a un compatriota suyo que aspira a triunfar en este complicado y exigente deporte. No es otro que Rafa Jódar, el tenista de 19 años que ya roza el top 100 y que está viviendo en 2026 su temporada de explosión.

El madrileño cayó a las primeras de cambio en Indian Wells, el primer Masters de su carrera, por un contundente 1-6 y 2-6 ante el chileno Tabilo. No obstante, su crecimiento en los últimos meses está siendo imparable, tanto que debutó con victoria en el Open de Australia, el que también fue el primer Grand Slam de su vida.

"No tiene miedo y no respeta a nadie en la pista"

Su rendimiento ha llamado la atención del mismísimo Carlos Alcaraz, quien se ha rendido a su compatriota antes de debutar este sábado en Indian Wells ante Dimitrov: "Me gusta mucho su forma de jugar. Sin miedo. No respeta a nadie cuando entra a la pista. Fuera de ella es una persona muy agradable. Respeta enormemente a todos los jugadores del circuito. Pero una vez que entra, cree en sí mismo y puede ganar a cualquiera", explicó el de El Palmar.

"Creo que vamos a ver mucho más de Rafa"

Días antes también fue preguntado por Jódar, y sus palabras fueron similares: "No me sorprende nada lo bien que lo está haciendo ni lo lejos que está llegando. Creo que vamos a ver mucho más de Rafa en los próximos años", sentenció. En Melbourne, el tenista de 19 años habló sobre su relación con Alcaraz: "Nos vemos casi a diario. Es una persona maravillosa y tenemos una muy buena relación... Estoy muy contento con cómo le va y le deseo mucha suerte en este torneo y en la próxima temporada".

Debuta con victoria en Grand Slam y ATP 500

En 2026, Jódar llegó a la final del Challenger de Canberra antes de pasar la fase previa y ganar un partido en el cuadro principal del Open de Australia, donde perdió en tres sets ante Mensik. También disputó el cuadro principal en el ATP 500 de Dallas (cayó ante Shapovalov) y más adelante ganó su primer partido en un 500 en Acapulco ante Norrie (29º del mundo).

