La Fiscalía no ve "indicios con suficiente solidez" para imputar a Mazón, aunque no descarta que tenga "responsabilidad penal"

El ministerio público ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia valenciano la devolución del procedimiento al juzgado de Catarroja.

El expresident valenciano, Carlos Mazón, en una imagen de archivo

La Fiscalía no ve "indicios con suficiente solidez" para imputar a Mazón, aunque no descarta que tenga "responsabilidad penal" | EFE

El Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia valenciano devolver el procedimiento de Carlos Mazón sobre la gestión de la DANA al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja.

Ortiz Navarro ha elaborado un informe exponiendo los motivos por los que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevó el caso a la Sala Civil y Penal del TSJ de la región valenciana, la cual consideraba que sí había indicios de responsabilidad penal contra Mazón.

En el texto señalan que han descartado imputar al expresidente de la Generalitat, ya que "en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficientes solides para justificar la imputación", aunque no descarta una "eventualidad responsabilidad penal".

Del mismo modo sostienen que "no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones", al igual que la aparición de "elementos documentales que pudiesen avalar la tesis sobre que el expresident de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024".

Es por ello que se "procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor", el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con cinco magistrados: el presidente del tribunal, Manuel Baeza, Pía Calderón (ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres, deliberarán y emitirán un fallo que tomarán la decisión sobre el futuro judicial de Mazón.

"Inactividad negligente"

La jueza de Catarroja acordó elevar el caso a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la DANA y pidió al tribunal investigar una "inactividad negligente" del expresident de la Generalitat el pasado 29 de octubre de 2024, de quien asegura que "desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante".

Una investigación que para la magistrada debe "extenderse de manera inevitable, por la evidente conexidad, a la vista de los indicios, pruebas, competencia y regulación normativa en materia de protección civil".

Cabe recordar que Mazón dimitió, pero continua siendo diputado en Les Corts, por lo que goza de aforamiento y obliga a que cualquier investigación penal contra él sea tramitada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.

