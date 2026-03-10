Alcaraz necesita tres sets ante Rinderknech y mantiene su pleno en 2026 antes de medirse a Ruud

Carlos Alcaraz tuvo que exprimirse al máximo este lunes para superar al francés Arthur Rinderknech en tres sets y avanzar a los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells. El número 1 del mundo se impuso por 6(6)-7, 6-3 y 6-2 en dos horas y 18 minutos de un duelo intenso que puso en riesgo su invicto esta temporada.

Hasta ahora, el murciano dominaba con autoridad el cara a cara frente al francés, con cinco victorias en cinco enfrentamientos previos. Sin embargo, Rinderknech volvió a demostrar que es un rival incómodo, apoyado en un potente saque, agresividad al resto y buenas subidas a la red.

Un 'tie-break' de infarto

El primer set fue extremadamente igualado. Rinderknech arrancó con dos 'aces' que marcaron el tono del parcial. Ambos jugadores se mostraron firmes con el saque: Alcaraz solo concedió tres bolas de rotura y el francés apenas dos, todas neutralizadas.

El desempate fue decisivo y el galo se adelantó 5-2 con dos 'mini-breaks'. Aunque Alcaraz reaccionó con cuatro puntos seguidos para situarse 5-6 y bola de set, Rinderknech resistió y se llevó la manga.

El español cambió el rumbo en el segundo parcial. Tras un intercambio inicial de roturas, ajustó su posición al resto y logró una segunda ruptura que le permitió forzar el tercer set.

El tercer set, un paseo

En la manga definitiva, Alcaraz rompió de inicio y encontró por fin su mejor ritmo. Con un segundo 'break' para el 4-1, dejó el partido encaminado y cerró el triunfo sin más sobresaltos.

"Me metí en problemas, para ser sincero. Pero estoy muy contento con la forma en que afronté"

Las estadísticas reflejaron la diferencia en los momentos clave: Alcaraz ganó el 52% de los puntos con su segundo saque frente al 39% del francés, y cometió 18 errores no forzados por los 26 de su rival.

"Para mí, fue realmente, realmente difícil. Me metí en problemas, para ser sincero. Pero estoy muy contento con la forma en que afronté todo lo que estaba pasando", declaró a pie de pista.

14-0

Con este triunfo, el murciano amplía su racha a 14-0 en 2026, a tres del mejor inicio de Roger Federer y Pete Sampras, y a seis del de Rafael Nadal. Novak Djokovic, que en 2011 salió con 41 victorias, ve al murciano en condiciones de igualar esa cifra. No le faltan argumentos al balcánico para pensar eso, cómo culparle.

Head to head con Ruud: 5-1

Carlitos se enfrentará en octavos al noruego Casper Ruud, número 13 mundial, quien derrotó al monegasco Valentin Vacherot por 3-6, 6-3 y 6-4. En los seis precedentes entre ambos, Alcaraz ha ganado cinco, incluidas las finales del US Open y del Masters 1.000 de Miami en 2022.

