Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo

Un menor de cinco años ha fallecido este miércoles en la localidad vizcaína de Bermeo tras precipitarse a la calle desde el balcón de un quinto piso, tal y como ha informado la Ertzaintza.

Los hechos se han producido sobre las 15.30 h en la calle Iparragirre. Inmediatamente, los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar, pero lamentablemente no han logrado salvar la vida del menor y solo han podido certificar su fallecimiento.

El suceso se encuentra ya bajo investigación, aunque la principal hipótesis apunta a una trágica caída accidental.

