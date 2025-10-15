Accidente mortal
Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
Los servicios sanitarios no pudieron salvar la vida del menor. La principal hipótesis apunta a una caída accidental.
Un menor de cinco años ha fallecido este miércoles en la localidad vizcaína de Bermeo tras precipitarse a la calle desde el balcón de un quinto piso, tal y como ha informado la Ertzaintza.
Los hechos se han producido sobre las 15.30 h en la calle Iparragirre. Inmediatamente, los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar, pero lamentablemente no han logrado salvar la vida del menor y solo han podido certificar su fallecimiento.
El suceso se encuentra ya bajo investigación, aunque la principal hipótesis apunta a una trágica caída accidental.
