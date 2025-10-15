Mundial Fútbol 2026: selecciones clasificadas, cuándo es el sorteo y posibles rivales de España

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 va cogiendo forma y, a día de hoy, ya hay 28 selecciones clasificadas para la Copa del Mundo del próximo verano, del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Argentina defenderá la corona que logró hace cuatro años en Qatar, tras superar a Francia en una épica final. El partido inaugural se jugará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca y la final se disputará el domingo 19 de julio en el New Jersey Stadium, en Nueva York.

De momento, hay 28 selecciones clasificadas de las 48 que estarán presentes en l fase final del Mundial 2026. Los países ya clasificados son los siguientes:

- Coanfitrionas: Canadá, México y Estados Unidos.

- AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Uzbekistán, Qatar y Arabia Saudí.

- CAF: Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Marruecos, Túnez, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

- CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay

- OFC: Nueva Zelanda.

- UEFA: Inglaterra.

Fechas del Mundial 2026

La Copa del Mundo de Fútbol 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. La fase de grupos se disputará del 11 de junio al 27 de junio.

Los 1/16 de final se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026. La ronda de octavos de final se disputará del 4 de julio al 7 de julio, dando paso a los cuartos de final entre los días 9 y 11 de julio.

La primera semifinal se jugará en 14 de julio de 2026 en el Dallas Stadium y la segunda semifinal se disputará el miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium.

El partido por el tercer puesto tendrá lugar el sábado 18 de julio en el Miami Stadium; y la gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el New Jersey Stadium, Nueva York.

- Fase de grupos: Del 11 al 27 de junio de 2026.

- Dieciseisavos de final: Del 28 de junio al 3 de julio de 2026.

- Octavos de final: Del 4 al 7 de julio de 2026.

- Cuartos de final: Del 9 al 11 de julio de 2026.

- Semifinales: 14 y 15 de julio de 2026.

- Tercer y cuarto puesto: 18 de julio de 2026.

- Final: 19 julio de 2026.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026 y cómo funciona?

El sorteo de la fase final del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C. a las 18:00 horas (horario peninsular).

Las 48 selecciones clasificadas se repartirán en doce grupos de cuatro equipos cada uno. Las tres anfitrionas Estados Unidos, México y Canadá ya están asignadas cada una en un bombo y su primer partido lo tienen asegurado en su país.

Las selecciones clasificadas serán distribuidas en cuatro bombos, teniéndose que enfrentar a una selección de cada uno de los tres bombos restantes. En el bombo 1, al margen de Estados Unidos, México y Canadá , se espera que estén España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal o Brasil. La distribución en los cuatro bombos previa al sorteo se realizará en función del ranking FIFA, por lo que España, de lograr la clasificación, estaría en el bombo 1 del sorteo.

El único condicionante es que no pueden enfrentarse en un mismo grupo selección de la misma confederación, con la excepción de Europa, permitiéndose hasta dos selecciones europeas por grupo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com