Protestas | Italia

Caos en Údine con el Italia - Israel: protestas, lanzamiento de bengalas, cargas policiales, varios heridos...

Cerca de 10.000 personas se manifestaron antes del Italia - Israel en las calles de Udine, en Italia. Hubo lanzamiento de bengalas, cargas policiales y varios heridos.

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La ciudad italiana de Údine fue este martes el escenario de duros enfrentamientos y protestas antes del partido entre Italia e Israel, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026. Unos 10.000 manifestantes protestaron por las calles de la localidad del noreste de Italia reclamando la suspensión del encuentro y la exclusión israelí de las competiciones internacionales.

Hubo lanzamientos de bengalas y quema de contenedores por parte de los manifestantes más radicales, lo que obligó a la Policía italiana a intervenir. El Italia - Israel había sido declarado de alto riesgo, lo que hizo que se desplegase un amplio dispositivo de seguridad en Údine. También se registraron varios heridos, entre ellos un periodista que "resultó gravemente herido y se encuentra hospitalizado", según informa Local Team.

Varios heridos, detenidos y cargas policiales

Una periodista de 'Rai' y un operador de cámara sufrieron heridas durante los altercados. Este último, en concreto, un traumatismo craneoencefálico y, visiblemente mareado, tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital, todavía consciente. Además, varios agentes de policía resultaron heridos, aunque ninguno de gravedad. Al menos se produjo un detenido entre los manifestantes, según informaron medios locales.

La Gazzetta dello Sport informa que los altercados más graves se produjeron una vez comenzado el Italia - Israel, cuando "un grupo de 200 personas arremetieron contra la policía". El mismo medio señala que hubo varios detenidos y un carabiniere herido.

La gran parte de la manifestación quedó disuelta una vez comenzado el partido y la policía redujo también al grupo violento. En gran parte del centro de la ciudad quedaron restos de cubos de basura incendiados, vallas lanzadas y restos de bengalas.

Gattuso: "Siento un gran respeto por quienes se manifiestan"

La asistencia al estadio se vio totalmente afectada por la protesta convocada y tan sólo 10.000 aficionados acudieron a un BluEnergy Stadium medio vacío. Algo que Gennaro Gattuso quiso poner en valor antes del duelo, en una intervención radiofónica a 'Radio Rai 1'.

"Para mí, los 10 000 que vendrán esta noche al estadio valen 30.000 o 40 000, son héroes. Venir aquí, someterse a controles, quedarse durante una hora y media sabiendo que durante meses se ha hablado de este partido imposible de jugar, en el que podía pasar cualquier cosa. Hay que felicitarles y esperamos poder darles una alegría esta noche", señaló el seleccionador nacional italiano.

"También siento un gran respeto por quienes se manifiestan. Espero que haya una gran civismo en la ciudad: cada uno puede decir lo que quiera con respeto y educación", apuntó Gennaro Gattuso

En lo deportivo, Italia se impuso (3-0) a Israel, con los goles de Mancini y Retegui. El equipo italiano, con el triunfo, sigue con opciones de clasificarse para el Mundial 2026 de forma directa, pero está tres puntos por detrás de Noruega a falta de dos jornadas. La selección italiana recibirá al combinado nórdico el martes 16 de noviembre en San Siro.

