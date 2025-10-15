Trump afirma que EEUU ha matado a 6 personas en otro ataque contra una supuesta narcolancha venezolana

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, anunciaba este martes el quinto hundimiento de su equipo militar en el Caribe, un lancha asociada al narcotráfico. El mandatario comunicaba: "Inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta". Además comentaba que han muerto seis personas que iban a bordo. Todo esto lo hacía en un post en su red social, Truth, incluyendo un vídeo impactante del golpe.

En el mensaje Trump aseguraba que el ataque había ocurrido en aguas internacionales y que ningún integrante de las fuerzas armadas estadounidenses había resultado herido.

El quinto ataque desde septiembre

Este golpe es el quinto ataque a narcolanchas desde el 2 de septiembre, sumándose así al plan bélico de Trump, una serie de intentos de recurrir a las Fuerzas Armadas estadounidenses de modos muy controversiales, que ya deja 27 víctimas mortales . Esto principalmente para afectar al Cártel de los Soles, aunque en esta ocasión Trump ha confirmado que la lancha pertenece a una organización terrorista designada.

En la grabación de esta ofensiva estadounidense, que dura unos 30 segundos, según lo que ha compartido Trump en sus redes, se muestra lo que parece una barca detenida en alta mar, en el momento en el que resulta alcanzada por un proyectil y estalla. Dejando así una imagen completamente iluminada por las llamas de la explosión.

Trump ordenaba el hundimiento de la lancha mediante Pete Hegseth: "Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra, ha ordenado un ataque letal contra una embarcación afiliada con una organización designada como terrorista que llevaba a cabo tráfico de drogas en el límite de las aguas de Venezuela". Ambos han proporcionado muy pocos detalles sobre el ataque, sin determinar las nacionalidades de los muertos o qué tipo de droga exactamente era la que iba a bordo de esa lancha.

Respuesta de Venezuela

Jorge Rodríguez, jefe negociador del Gobierno de Venezuela, aseguraba que la intención del presidente estadounidense no era luchar contra el narcotráfico: "La intención real Trump es asediar a Venezuela para hacerse con sus riquezas naturales". Además, expresaba que su política militar sobre el Caribe "deja la vía libre" a las embarcaciones, que "transportan la droga principalmente por el Pacífico", asegurando también: Deben estar felices los narcotraficantes del Ecuador, empezando por su presidente (Daniel Noboa), y los narcotraficantes de Perú, de República Dominicana, de Colombia y de México, puesto que la acción en el mar Caribe, la amenaza sobre el mar Caribe y sobre todos los países del Caribe, especialmente sobre Venezuela, les deja la vía libre".

