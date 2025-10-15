Hamás entrega otros cuatro cuerpos de rehenes, con ellos ya son ocho

Israel ha confirmado la llegada de otros cuatro cuerpos de rehenes, un movimiento que eleva a ocho el total de restos mortales entregados hasta ahora. Aún faltarían 20 por regresar. Hamás sostiene que la demora responde a que “no están encontrando los cuerpos entre los escombros” tras meses de destrucción dentro de la Franja.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que “la segunda fase empieza ya”, pese a que quedan puntos de la primera por cerrarse, empezando por la recuperación íntegra de los cadáveres.

Reapertura de Rafah y ayuda humanitaria

Tras la última entrega de cuerpos, el Gobierno israelí comunicó de madrugada la reapertura del paso de Rafah y el envío de ayuda humanitaria. El volumen, no obstante, será de 300 camiones diarios, la mitad de lo pactado en el plan de paz, y sin combustible ni gas en esos convoyes, según el mismo anuncio.

Tanto Trump como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantienen la exigencia de que Hamás se desarme. Trump ha advertido: “Si no se desarman, les desarmaremos… sucederá rápidamente y quizás violentamente”. Netanyahu, por su parte, insiste en que la guerra no ha terminado y que Israel aún encara “grandes desafíos de seguridad”.

Víctimas en la “línea amarilla”

En las últimas horas, seis gazatíes han muerto por disparos de drones israelíes al aproximarse a la llamada “línea amarilla”, el corredor de repliegue de tropas, según la versión militar. Sobre el día después, la ONU cifra la reconstrucción en más de 60.000 millones de euros, una factura que dibuja la magnitud del destrozo y el largo recorrido de cualquier recuperación.

Con ocho entregas realizadas y veinte pendientes, la “segunda fase” arranca con el foco todavía en cumplir lo prometido en la primera: completar el listado de rehenes, facilitar el acceso de ayuda y consolidar una tregua efectiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.