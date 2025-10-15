Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La España de Luis de la Fuente iguala a la de Vicente del Bosque: 29 partidos oficiales sin perder

La selección española de fútbol se ha convertido en una máquina que no pierde un partido oficial desde el pasado 28 de marzo de 2023 ante Escocia. España, a dos partidos del récord de Italia.

Mikel Merino celebra uno de sus goles ante Bulgaria

Mikel Merino celebra uno de sus goles ante BulgariaReuters

Sentarse a ver a la selección española de fútbol es garantía de diversión, buen futbol y vitorias. Luis de la Fuente ha convertido a España, actual campeona de Europa, en una máquina de fútbol total. Poco importan las bajas (Lamine, Nico, Rodri, Huijsen, Ferran, Fabián, Fermín, Gavi, Dani Olmo...), España despacha sus partidos con una fiabilidad y autoridad apabullantes. Ya son 29 partidos oficiales sin conocer la derrota, una marca con la que iguala la racha de la España de Vicente del Bosque. ¡Palabras mayores!

La goleada de anoche ante Bulgaria en Valladolid deja a la España de Luis de la Fuente muy cerca de clasificarse para el Mundial del próximo verano, solo una debacle en la última ventana de noviembre condenaría a España a la repesca, un escenario que nadie contempla a día de hoy. La increíble racha de España comenzó ante Italia (2-1) el 15 de junio de 2023, en las semifinales de la Nations League. Los de Luis de la Fuente perdieron su último partido oficial ante Escocia (2-0) el pasado 28 de marzo de 2023.

Ya son 29 partidos oficiales sin conocer la derrota desde aquella noche para olvidar en Hampden Park, Glasgow. Por el camino, España se proclamó campeona de Europa en Alemania y está muy cerca de clasificarse para el Mundial 2026. La actual España ha igualado la racha que firmó la España de Vicente del Bosque entre 2010 y 2013, en la mejor época de la historia del fútbol español. Ahora, la España de Luis de la Fuente va a por el récord de 31 partidos oficiales sin perder de Italia.

La racha de 29 partidos oficiales sin perder le ha servido a España para conquistar dos títulos: Nations League (2023) y Eurocopa (2024).

Racha de partidos oficiales sin perder de la España de Luis de la Fuente

España 2 - Italia 1 Liga de Naciones

Croacia 0 - España 0 Liga de Naciones Final (campeón en penaltis)

Georgia 1 - España 7 Fase Clasif. Eurocopa

España 6 - Chipre 0 Fase Clasif. Eurocopa

España 2 - Escocia 0 Fase Clasif. Eurocopa

Noruega 0 - España 1 Fase Clasif. Eurocopa

Chipre 1 - España 3 Fase Clasif. Eurocopa

España 3 - Georgia 1 Fase Clasif. Eurocopa

España 3 - Croacia 0 Eurocopa

España 1 - Italia 0 Eurocopa

Albania 0 - España 1 Eurocopa

España 4 - Georgia 1 Eurocopa

España 2 - Alemania 1 Eurocopa

España 2 - Francia 1 Eurocopa Semifinal

España 2 - Inglaterra 1 Eurocopa Final

Serbia 0 - España 0 Liga de Naciones

Suiza 1 - España 4 Liga de Naciones

España 1 - Dinamarca 0 Liga de Naciones

España 3 - Serbia 0 Liga de Naciones

Dinamarca 1 - España 2 Liga de Naciones

España 3 - Suiza 2 Liga de Naciones

Holanda 2 - España 2 Liga de Naciones

España 3 - Holanda 3 Liga de Naciones

España 5 - Francia 4 Liga de Naciones Semifinal

Portugal 2 - España 2 Liga de Naciones Final

Bulgaria 0 - España 3 Fase Clasif. Mundial

Turquía 0 - España 6 Fase Clasif. Mundial

España 2 - Georgia 0 Fase Clasif. Mundial

España 4 - Bulgaria 0 Fase Clasif. Mundial

Luis de la Fuente: "Un honor haber igualado la racha de Del Boque"

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, reconoció, tras ganar 4-0 a Bulgaria, que lo más importante de la selección es el grupo, su entrega y compromiso, y sus "ganas de más, siempre"; y admitió que "es un honor haber igualado la racha" de partidos invicto al frente de España de Vicente del Bosque.

"Son un equipo muy ambicioso, al igual que yo, y es un honor haber igualado la cifra de partidos invicto de Vicente del Bosque (29), al que admiro, pero el mérito es de todos los jugadores, que hacen que los rivales parezcan más débiles de lo que son", admitió Luis de la Fuente.

Preguntado por Samu y Borja los delanteros de España ante Bulgaria, el entrenador riojano indicó que ambos "han hecho un trabajo fantástico", porque Samu ha tenido que trabajar mucho para abrir espacios con una defensa muy férrea y bien posicionada, y de eso se ha beneficiado Borja cuando ha salido.

"Si fallan ocasiones, ya lo meterán en otra ocasión, porque este equipo tiene una fortaleza, y es que son muchos jugadores los que marcan. Se podrían hacer dos o tres equipos igual de competitivos", valoró Luis de la Fuente.

"Estoy pleno. Y para estos futbolistas, también es lo máximo, porque pueden seguir haciendo historia, queremos seguir mejorando y así nos lo planteamos, sabiendo que esto es muy difícil", concluyó Luis de la Fuente.

