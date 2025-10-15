Acusan a un piloto australiano de violar a una enfermera en 2019 en la mansión de Michael Schumacher

Un pilo de carreras australiano, próximo a Mick Schumacher, ha sido acusado de haber violado a una enfermera que trabajaba para Michael Schumacher en 2019 en la casa familiar en Gland, Suiza. El medio suizo '24 heures' informa en exclusiva de esta impactante noticia y asegura que los hechos denunciados se remontan al 23 de noviembre de 2019, cuando el piloto australiano, que a día de hoy está en paradero desconocido, habría abusado sexualmente de la enfermera "después de una noche de borrachera".

El citado medio suizo aclara que ningún miembro de la familia Schumacher está relacionado con los hechos denunciados ni que tuvieran conocimiento de los mismos. Tampoco estaban presentes aquel día en la mansión de Michael Schumacher en Gland, Suiza. La joven denunciante trabajaba en el equipo médico que atiende al heptacampeón del mundo de F1 tras su grave accidente en la estación de esquí de Méribel. El acusado se alojaba en la casa familiar de los Schumacher en aquel entonces y disfrutaba de la hospitalidad de la familia gracias a su amistad con Mick, a quien conoció en la pista de carreras.

"El dúo corría en los mismos circuitos, posaba para los fotógrafos durante galas. El acusado tenía acceso a la finca de Schumi en Gland. Aprovechaba la hospitalidad para evitar viajes de ida y vuelta con Oceanía durante las competiciones europeas", informa el medio '24 heures'.

¿Cuáles son los hechos denunciados?

La enfermera denunció los hechos dos años después, en enero de 2022, y en su escrito de acusación sostiene que todo ocurrió el 23 de noviembre de 2019, tras una velada bebiendo alcohol. El fiscal Xavier Christe, siempre según '24 heures', apunta en su escrito que "la naturaleza de la relación sigue sin estar clara". Al parecer, el piloto y la enfermera, estuvieron en una fiesta organizada en la sala de billar de la finca en Gland y la denunciante, que estaba muy borracha, fue llevada a su habitación con ayuda de dos personas, una de las cuales sería el piloto australiano.

La acusación, según el medio, asegura que la acostaron "sin desnudarla" y que luegoa bandonaron la habitación, dejando la luz del baño encendida. "Fue poco después que el joven, que está instalado en una habitación contigua, regresó a la escena para actuar dos veces, aprovechando su inconsciencia", explica el medio suizo citando a la acusación.

La enfermera, al despertarse, no recuerda nada pero, alertada por "pistas físicas y materiales", intercambia una serie de mensajes con el denunciado en los que éste se habría delatado. Al ser consciente de lo ocurrido, la enfermera le pide que nunca más se acercara a ella y no informa a la familia Schumacher por miedo a perder su trabajo.

Dos años después de los hechos denunciados, la enfermera decide presentar una denuncia penal, un poco después de ser despedida por la familia Schumacher. La Fiscalía de Vaud abrió una investigación y el juicio estaba programado para el miércoles, después de que el piloto admitiera por primera vez haber mantenido relaciones consentidas.

Suspendido desde entonces por dopaje, el piloto australiano lleva meses desaparecido, lo que podría obligar a posponer el juicio. Los abogados de las dos partes han declinado hacer declaraciones a '24 heures' y el departamento de comunicaciones de la familia Schumacher no ha respondido a las solicitudes del medio suizo.

