IPC
El IPC escala más de lo esperado en septiembre, hasta el 3%, por la electricidad y los carburantes
Es una décima más de lo avanzado por el INE a finales del mes pasado.
Publicidad
El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha elevado en septiembre tres décimas su tasa interanual, hasta el 3%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero y una décima por encima de lo avanzado por el Instituto Nacional de Estadítica (INE) a finales del mes pasado. Este había previsto una tasa del 2,9%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el organismo.
Con estos datos, se retoma la tendencia de ascensos tras la estabilidad que mostró la inflación en agosto respecto a julio (2,7% en ambos meses).
Este artículo es una noticia de última hora sobre el IPC y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad el IPC en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad