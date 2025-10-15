Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El IPC escala más de lo esperado en septiembre, hasta el 3%, por la electricidad y los carburantes

Es una décima más de lo avanzado por el INE a finales del mes pasado.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha elevado en septiembre tres décimas su tasa interanual, hasta el 3%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero y una décima por encima de lo avanzado por el Instituto Nacional de Estadítica (INE) a finales del mes pasado. Este había previsto una tasa del 2,9%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el organismo.

Con estos datos, se retoma la tendencia de ascensos tras la estabilidad que mostró la inflación en agosto respecto a julio (2,7% en ambos meses).

Este artículo es una noticia de última hora sobre el IPC y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad el IPC en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

