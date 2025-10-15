El Valencia Basket - Hapoel de la Euroliga, a puerta cerrada: "El club se ve obligado a poner por delante la seguridad de aficionados y trabajadores"

El boicot a Israel por la ofensiva sobre Gaza, frenada tras la aprobación del plan de paz impulsado por Donald Trump y firmado en Egipto, no ha acabado con la polémica sobre la presencia de equipos israelíes en competiciones deportivas. Tras todo lo ocurrido en la Vuelta a España, con la última etapa suspendida por las protestas en el centro de Madrid, la pelota ahora está en competiciones como la Euroliga o la Europa League. Ni UEFA, ni FIFA, ni el COI u otro organismo se han mostrado a favor de expulsar o vetar a equipo israelíes, pero algunos clubes se están viendo en una situación complicada. Es el caso del Valencia Basket, que hoy recibe al Hapoel Tel Aviv en la cuarta jornada de la Euroliga.

El equipo valenciano ha comunicado que el partido se jugará a puerta cerrada siguiendo la recomendación "de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno".

"Valencia Basket ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido de EuroLeague de mañana en el Roig Arena. Pero ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada", informaba el Valencia Basket.

"El Club sabe que, en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos, pero en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la Familia Taronja y apostar por la decisión 'menos mala'", señala Valencia Basket.

De esta forma, el partido de este miércoles entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv de la cuarta jornada de la Euroliga se disputará en el Roig Arena a puerta cerrada.

La decisión del Valencia Basket llega después de que el La Laguna Tenerife y el Baxi Manresa anunciaran el domingo que disputarían sin público los encuentros que les enfrentan respectivamente al Bnei Herzliya este martes en la Basketball Champions League y al Hapoel Jerusalén el miércoles en la Eurocopa.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, señaló el lunes que "corresponde a los clubes tomar las decisiones finales y definitivas" pero admitió que la "recomendación" que habían traslado al Valencia iba "en la línea de que se celebre a puerta cerrada".

El Valencia Basket, en la línea de lo que hizo la pasada campaña en la visita del Hapoel Tel Aviv en la Eurocopa, había decidido no vender entradas al público para su encuentro, pero en principio era partidario de que sus más de 11.000 abonados pudieran acceder al partido y, de hecho, lo promocionó en el último encuentro en el Roig Arena. La recomendación del Gobierno y de las fuerzas de seguridad ha llevado al club 'taronja' a cambiar su intención inicial.

Ofer Yannay, dueño del Hapoel: "Mala decisión de la Policía española"

El dueño del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, lamentó que el encuentro de la Euroliga que deben disputar este miércoles en la pista del Valencia Basket se vaya a jugar a puerta cerrada y aseguró que los aficionados del club valenciano querían asistir al encuentro.

Yannay, en un mensaje en la red social X, achacó la decisión a las fuerzas y cuerpos de seguridad de España, que fueron junto con la Delegación del Gobierno los que recomendaron al club valenciano disputar el choque sin público.

"Mala decisión de la Policía española. Los aficionados del Valencia estaban esperando el partido. El Hapoel es un equipo especial de ver y después del año pasado los clubes tienen una fantástica rivalidad", señaló.

