Ofer Yannay, dueño del Hapoel Tel Aviv: "Mala decisión de la Policía española"

El Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv de hoy de la Euroliga se jugará a puerta cerrada después de que el club valenciano haya decidido que se dispute sin público siguiendo las recomendaciones de la Delegación del Gobierno y de las fuerzas de seguridad. Esa decisión no ha gustado al dueño del equipo israelí, que reaccionado a la noticia calificándola de "mala decisión de la Policía española".

"Mala decisión de la Policía española. Los aficionados del Valencia estaban esperando el partido. El Hapoel es un equipo especial de ver y después del año pasado los clubes tienen una fantástica rivalidad", ha señalado Ofer Yannay, dueño del Hapoel Tel Aviv, en sus redes sociales.

El propietario del club israelí hacía referencia a la semifinal de la Eurocopa que ambos disputaron la pasada primavera y que incluyó dos partidos en Valencia, que se jugaron con público en las gradas.

La alcaldesa de Valencia respeta la decisión: "La seguridad estar por encima de todo"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha indicado que respeta la decisión de que el encuentro de la Euroliga que este miércoles disputarán en el Roig Arena el Valencia Basket y el Hapoel Jerusalén se dispute a puerta cerrada porque se prioriza la seguridad de las personas.

"Respeto la decisión de la organización, evidentemente la seguridad de las personas siempre tiene que estar por encima de todo", ha afirmado María José Catalá a los medios.

"La organización emitió un comunicado tras las recomendaciones de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, decidieron velar por la seguridad de la afición y en ese sentido y, a pesar de que estas decisiones son muy dolorosas, celebrar el partido a puerta cerrada", ha apuntado la alcaldesa de Valencia.

El Valencia Basket emitía un comunicado este martes en el que informaba de la decisión de jugar el partido ante el Hapoel Tel Aviv de la Euroliga a puerta cerrada.

"Valencia Basket ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido de EuroLeague de mañana en el Roig Arena. Pero ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada", informaba Valencia Basket.

"El Club sabe que, en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos, pero en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la Familia Taronja y apostar por la decisión 'menos mala'", añadía el club español.

