La Policía incauta palos de hierro, cuchillos y lanzadores de bengalas a ultras antes de la final de Copa del Rey

La Policía Nacional ha identificado a 91 personas y ha intervenido una gran cantidad de objetos peligrosos en el dispositivo de seguridad desplegado por la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, que se disputa este sábado en Sevilla.

Las actuaciones se llevaron a cabo principalmente en la autovía A-4, a la altura de La Carlota (Córdoba), así como en la capital andaluza y en distintos puntos de tránsito de aficionados.

Dos autobuses de ultras desde Madrid

Sobre las 21:30 horas del viernes, los agentes detectaron dos autobuses de hinchas radicales procedentes de Madrid. En la intervención se levantaron actas por infracción a la Ley del Deporte y de Seguridad Ciudadana tras incautarse de material contundente que, según la Policía, podría haber sido utilizado en enfrentamientos.

Entre los objetos requisados en estos vehículos había una funda de pistola, 26 palos de madera simulando banderas, pasamontañas, cadenas, un cuchillo, espráis de pintura y otros 25 palos.

95 barras de hierro

Durante la noche, los controles se extendieron por Sevilla, donde se inspeccionaron turismos y furgonetas de aficionados. En uno de los operativos se incautó una caja con 95 barras de hierro.

Además, se intervinieron otros objetos como chalecos, 12 cascos, un puño americano, 31 bengalas, 19 lanzabengalas, dos navajas, tres protectores bucales, espráis de gas pimienta, camisetas con simbología ultra, guantes reforzados, pasamontañas y un chaleco antipinchazos.

1.600 agentes

El dispositivo especial, en el que participan más de 1.600 agentes, mantiene bajo vigilancia a ambas aficiones ante el riesgo de incidentes, en un contexto marcado por antecedentes como el asesinato del aficionado de la Real Sociedad Aitor Zabaleta en 1998 a manos de un ultra del Atlético de Madrid.

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