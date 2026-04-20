Las angustiosas imágenes del rescate del niño de tres años que cayó a un pozo de apenas 35 centímetros en Toledo

La escena era límite desde el primer momento. Un agujero de apenas 30 por 30 centímetros y 15 metros de profundidad separaba a los equipos de emergencia de Julio, un niño de tres años que había caído en un pozo en una finca entre Turleque y Tembleque (Toledo).

El suceso ocurrió este sábado poco antes de las 14:00 horas de la tarde, durante una celebración familiar. Al llegar, los bomberos se encontraron con una situación crítica: el acceso al pozo era extremadamente estrecho, lo que hacía casi imposible una intervención convencional. Aun así, decidieron actuar con una maniobra doble.

Mientras uno de los bomberos se introducía y descendía por el angosto agujero para llegar hasta el menor, el resto del equipo preparaba en superficie el sistema necesario para poder sacar a ambos. La dificultad no solo estaba en el tamaño del acceso, sino en la necesidad de actuar con rapidez y precisión para evitar empeorar las posibles lesiones del niño. Dentro del pozo, el menor permaneció consciente en todo momento.

El momento del rescate

Aunque estaba en estado de shock, respondía a estímulos, lo que facilitó la intervención. Una vez localizado, los bomberos procedieron a inmovilizarlo cuidadosamente para evitar daños mayores, ya que presentaba politraumatismos. El rescate, que se prolongó durante aproximadamente dos horas, terminó con éxito. Consiguieron sacar al niño a la superficie y trasladarlo en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo, donde permanece ingresado y evoluciona favorablemente, según confirmó el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

La escena recordó inevitablemente al caso de Julen, el niño que cayó a un pozo en Málaga en 2019, aunque en esta ocasión el desenlace ha sido muy distinto. Las imágenes del rescate muestran el momento en que el bombero se introduce en el estrecho agujero ayudado por sus compañeros, en una maniobra de enorme complejidad.

La Guardia Civil, a través del Seprona, ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, en particular si el pozo contaba con las medidas de seguridad adecuadas y si la tapa estaba correctamente colocada en el momento del accidente.

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