Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz: "Por lo menos ahora ya puedo opinar. Eso creo que es importante"

El murciano ha desvelado cómo ha cambiado la relación con su equipo con el paso de los años.

Samu L&oacute;pez habla con Carlos Alcaraz durante un entrenamiento en Melbourne

Samu López habla con Carlos Alcaraz durante un entrenamiento en MelbourneEfe

Publicidad

Pese a no poder jugar en el Mutua Madrid Open por su lesión en la muñeca derecha, Carlos Alcaraz pasó este martes por las instalaciones del torneo madrileño y habló en una charla en el canal de YouTube del Mutua Madrid Open, desvelada este miércoles. En dicha charla, el campeón de siete grand slam dejó interesantes reflexiones y analizó como ha cambiado su papel dentro del equipo con el paso de los años. Justo el pasado mes de diciembre, Juan Carlos Ferrero salió del equipo y Samu López asumió el papel de entrenador principal.

"Hemos ido creciendo y madurando y vamos tomando decisiones. Antes con 19 años las decisiones que podías tomar prácticamente casi todas pueden ser erróneas y por eso tenía a mi equipo donde ellos me iban guiando. En cierto modo solamente les hacía caso. Ahora, más o menos, tengo voz y voto y puedo opinar, puedo decidir, puedo comunicar lo que necesito, cuándo tengo que parar, cuando necesito entrenar. Por lo menos ahora ya puedo opinar. Eso creo que es importante. Prácticamente, eso es lo único que ha cambiado", admite el dos veces campeón en Madrid (2022 y 2023).

Sobre estas últimas temporadas en las que se ha convertido en uno de los mejores tenistas del circuito y una leyenda con siete títulos de grand slam, Alcaraz ha explicado "que han sido tres años muy emocionantes en los que han pasado muchas cosas, gracias a Dios, más buenas que malas".

"La verdad que han sido tres años muy emocionantes en los que han pasado muchas cosas, gracias a Dios, más buenas que malas, pero también ha habido algún altibajo. He tenido que aprender mucho. Sobre todo me quedo con la manera en la que he evolucionado en cuanto a enfocar los torneos y los partidos", recuerda el jugador de El Palmar.

"Antes la presión y los nervios me podían en antes de un partido importante y ahora ya me lo tomo con mucha más naturalidad, con mucha más calma, disfrutando en la pista. Creo que eso es con lo que me quedo en estos tres últimos años", añade el tenista murciano.

"Cuando vuelvo a Murcia es como que vuelvo al niño de antes"

El reciente campeón del Open de Australia, que el pasado lunes puso en en duda su presencia en Roland Garros por su reciente lesión en la muñeca derecha, también habló sobre lo qué supone para él regresar a El Palmar (Murcia) tras varias semanas jugando torneos fuera de España.

"Una de las cosas que más echo de menos de Murcia, obviamente es dormir en mi cama. Y luego una buena marinera. O sea, la gente que no ha ido a Murcia no sabe lo que es una marinera, pero es una aperitivo que es gloria, los murciano lo echamos de menos. Eso es lo principal y número uno", indica el ganador de siete grand slam.

"Cuando estoy mucho tiempo fuera de casa en torneos, te expones mucho a la prensa, te expones mucho a todo tipo de situaciones y tu foco tiene que estar en el torneo y hacer lo mejor o todo lo que esté en tu mano para estar bien para el torneo. Y cuando vuelvo a Murcia es como que vuelvo al niño de antes. En cierto modo me olvido que soy tenista y vuelvo a ser la persona que siempre he sido, haciendo las cosas más sencillas del mundo con mis amigos y eso es lo que me relaja y lo que como que me vuelve a la tierra y ahí es donde desconecto", apunta Alcaraz.

El tenista murciano, preguntado por su gran pasión por el golf, explica que es un deporte "muy poco lesivo" y luego "lo bonito que es el ambiente que rodea al golf".

"Estás rodeado de naturaleza, voy con amigos y me lo paso genial. Y luego, los tenistas somos muy competitivos y el golf te hace competir contra ti mismo y eso es genial. No necesitas a nadie más, puedes ir a jugar solo y ver si puedes romper tu récord y tu hándicap. Y conforme ves que mejoras, más te va enganchando", explica Alcaraz.

Por último, el murciano reconoce que uno de sus objetivos fuera de la pista es "intentar ser hándicap 5 en el golf". "Es jodido pero estoy echando muchas horas", bromea el murciano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Simone Biles, sobre su 'salto' a la fama tras los Juegos Olímpicos de Río: "Ahí cambió todo"

La redención de Simone BIles en París: de retirarse en Tokio, a conseguir el oro en los siguientes Juegos Olímpicos

Publicidad

Deportes

Samu López habla con Carlos Alcaraz durante un entrenamiento en Melbourne

Carlos Alcaraz: "Por lo menos ahora ya puedo opinar. Eso creo que es importante"

Neymar durante el juicio en la Audiencia de Barcelona, el pasado 17 de octubre de 2022

El Supremo confirma la absolución de Rosell, Bartomeu y Neymar por el traspaso del brasileño

Simone Vagnozzi, junto a Sinner y Cahill tras la final de Montecarlo

Simone Vagnozzi, entrenador de Sinner: "Alcaraz te mete en problemas y te empuja a mejorar"

Isco, en un partido del Betis
Fútbol

Isco: "Me dijeron que no sabían si iba a poder volver a jugar al fútbol"

Carlos Alcaraz, en la final de Montecarlo ante Jannik Sinner
Tenis

Toni Nadal y si Alcaraz debe arriesgar para estar en Roland Garros: "A su edad..."

Arbeloa da instrucciones a sus jugadores en el partido ante el Alavés
Fútbol

Arbeloa y los pitos a Vinícius: "No tengo la sensación de que sea algo generalizado ni que pase todos los días"

El entrenador del Real Madrid sostiene que aún hay Liga y se muestra tajante al ser preguntado por los pocos minutos de Carvajal. "Si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo", afirmó Arbeloa.

Vinicius Jr celebrando un gol
La Liga

Vinicius y Mbappé sostienen al Real Madrid en la pelea por La Liga ante el Alavés entre pitos en el Bernabéu (2-1)

El Madrid suma tres puntos clave, pero deja dudas ante un Alavés que rozó el empate tras insistir hasta el final.

La redención de Simone BIles en París: de retirarse en Tokio, a conseguir el oro en los siguientes Juegos Olímpicos

Simone Biles, sobre su 'salto' a la fama tras los Juegos Olímpicos de Río: "Ahí cambió todo"

Álvaro Aguado, a su salida de la Ciutat de la Justicia, en una imagen de archivo

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Álvaro Aguado, acusado de agresión sexual

Sinner atendiendo a los medios de comunicación en el Mutua Madrid Open

Jannik Sinner, sobre Alcaraz: "Espero que pueda volver tan pronto como sea posible"

Publicidad