Carlos Alcaraz: "Por lo menos ahora ya puedo opinar. Eso creo que es importante"

Pese a no poder jugar en el Mutua Madrid Open por su lesión en la muñeca derecha, Carlos Alcaraz pasó este martes por las instalaciones del torneo madrileño y habló en una charla en el canal de YouTube del Mutua Madrid Open, desvelada este miércoles. En dicha charla, el campeón de siete grand slam dejó interesantes reflexiones y analizó como ha cambiado su papel dentro del equipo con el paso de los años. Justo el pasado mes de diciembre, Juan Carlos Ferrero salió del equipo y Samu López asumió el papel de entrenador principal.

"Hemos ido creciendo y madurando y vamos tomando decisiones. Antes con 19 años las decisiones que podías tomar prácticamente casi todas pueden ser erróneas y por eso tenía a mi equipo donde ellos me iban guiando. En cierto modo solamente les hacía caso. Ahora, más o menos, tengo voz y voto y puedo opinar, puedo decidir, puedo comunicar lo que necesito, cuándo tengo que parar, cuando necesito entrenar. Por lo menos ahora ya puedo opinar. Eso creo que es importante. Prácticamente, eso es lo único que ha cambiado", admite el dos veces campeón en Madrid (2022 y 2023).

Sobre estas últimas temporadas en las que se ha convertido en uno de los mejores tenistas del circuito y una leyenda con siete títulos de grand slam, Alcaraz ha explicado "que han sido tres años muy emocionantes en los que han pasado muchas cosas, gracias a Dios, más buenas que malas".

"La verdad que han sido tres años muy emocionantes en los que han pasado muchas cosas, gracias a Dios, más buenas que malas, pero también ha habido algún altibajo. He tenido que aprender mucho. Sobre todo me quedo con la manera en la que he evolucionado en cuanto a enfocar los torneos y los partidos", recuerda el jugador de El Palmar.

"Antes la presión y los nervios me podían en antes de un partido importante y ahora ya me lo tomo con mucha más naturalidad, con mucha más calma, disfrutando en la pista. Creo que eso es con lo que me quedo en estos tres últimos años", añade el tenista murciano.

"Cuando vuelvo a Murcia es como que vuelvo al niño de antes"

El reciente campeón del Open de Australia, que el pasado lunes puso en en duda su presencia en Roland Garros por su reciente lesión en la muñeca derecha, también habló sobre lo qué supone para él regresar a El Palmar (Murcia) tras varias semanas jugando torneos fuera de España.

"Una de las cosas que más echo de menos de Murcia, obviamente es dormir en mi cama. Y luego una buena marinera. O sea, la gente que no ha ido a Murcia no sabe lo que es una marinera, pero es una aperitivo que es gloria, los murciano lo echamos de menos. Eso es lo principal y número uno", indica el ganador de siete grand slam.

"Cuando estoy mucho tiempo fuera de casa en torneos, te expones mucho a la prensa, te expones mucho a todo tipo de situaciones y tu foco tiene que estar en el torneo y hacer lo mejor o todo lo que esté en tu mano para estar bien para el torneo. Y cuando vuelvo a Murcia es como que vuelvo al niño de antes. En cierto modo me olvido que soy tenista y vuelvo a ser la persona que siempre he sido, haciendo las cosas más sencillas del mundo con mis amigos y eso es lo que me relaja y lo que como que me vuelve a la tierra y ahí es donde desconecto", apunta Alcaraz.

El tenista murciano, preguntado por su gran pasión por el golf, explica que es un deporte "muy poco lesivo" y luego "lo bonito que es el ambiente que rodea al golf".

"Estás rodeado de naturaleza, voy con amigos y me lo paso genial. Y luego, los tenistas somos muy competitivos y el golf te hace competir contra ti mismo y eso es genial. No necesitas a nadie más, puedes ir a jugar solo y ver si puedes romper tu récord y tu hándicap. Y conforme ves que mejoras, más te va enganchando", explica Alcaraz.

Por último, el murciano reconoce que uno de sus objetivos fuera de la pista es "intentar ser hándicap 5 en el golf". "Es jodido pero estoy echando muchas horas", bromea el murciano.