Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti: Horario y dónde ver la semifinal del Masters de Roma

Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti se medirán este viernes en las semifinales del Masters 1.000 de Roma, un duelo que se presenta como un auténtico partidazo y con una grada que arropará al tenista italiano como ya hizo el miércoles frente a Alexander Zverev. Será el quinto sexto cara a cara entre ambos tenistas, con un balance de 4-1 a favor del murciano en los duelos previos. Tanto Carlos como Lorenzo están jugando a un gran nivel y derrotaron a Jack Draper y Alexander Zverev, respectivamente, para colarse en la penúltima ronda del torneo en el Foro Itálico.

Alcaraz jugará este viernes por primera vez en su carrera unas semifinales en la capital italiana y, pase lo que pase, el próximo lunes figurará de nuevo como número 2 de la ATP, desbancando a Alexander Zverev. El murciano ha ido de menos a más en el Masters 1.000 de Roma y el miércoles firmó su mejor partido del año en tierra batida para someter a un Draper que llegaba lanzado. El londinense chocó con la versión más sólida y seria que se recuera del murciano en las últimas semanas, capaz de desactivar a Draper en dos sets (6-4 y 6-4). El tenista de El Palmar solo ha cedido un set, ante Karen Khachanov, en sus cuatro duelos en el Foro Itálico. Dusan Lajovic, Laslo Djere, Karen Khachanov y Jack Draper han sucumbido ante un Alcaraz que parece haber recuperado su mejor versión a las puertas de Roland Garros, donde debe defender la corona lograda la temporada pasada.

El murciano calificó su triunfo ante Draper como una "de las mejores victorias en lo que va de año".

"Yo creo que sí, ha sido una de las mejores victorias que he tenido. Ya no tanto por el nivel, sino por cómo he encarado el partido, por cómo lo he gestionado antes, cómo he salido a pista, la gestión de los nervios y situaciones durante el partido. Un partido muy completo, tanto de nivel físico como mental. Con algunas desconexiones que tengo que mejorar, pero bueno no es algo nuevo", señaló el murciano.

A Alcaraz le espera un peligrosísimo Lorenzo Musetti. El italiano crece a cada partido y está firmando una gran gira de tierra batida. Alcanzó la final en Montecarlo, donde cedió mermado físicamente ante Carlitos, y en Madrid llegó hasta las semifinales, ronda en la que perdió frente a Jack Draper. Su revés a una mano y una derecha incisiva pondrán a prueba al tenista español este viernes, que además tendrá que gestionar una grada completamente en contra.

Cara a cara entre Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti

Carlos Alcaraz domina el cara a cara ante Lorenzo Musetti (4-1) y se ha impuesto en los últimos cuatro duelos entre ambos. La única victoria del italiano ante el murciano fue en la final de Hamburgo 2022 (6-4, 6-7 y 6-4).

El resto de duelos se han decantado a favor del fenómeno de El Palmar: Roland Garros 2023 (6-3, 6-2 y 6-2), Beijing 2023 (6-2 y 6-2), Miami 2024 (6-2 y 6-3) y final de Montecarlo 2025 (3-6, 6-1 y 6-0).

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti del Masters 1.000 de Roma

La semifinal del Masters 1.000 de Roma entre Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti se jugará el viernes 16 de mayo en un horario por confirmar por la organización del Internazionali BNL D'Italia.

La crónica del Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti y la última hora del Masters 1.000 de Roma se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com