Carlos Alcaraz - Jack Draper: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final del Masters 1.000 de Roma

Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, se medirá en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma al inglés Jack Draper, número 5 del mundo y reciente finalista del torneo de Madrid.

El murciano, que sufrió para batir al ruso Karen Khachanov (6-3, 3-6 y 7-5), se examinará en sus primeros cuartos de final a un Draper que batió en octavos al francés Corentin Moutet, número 83 del mundo, tras remontarle un primer set fatal para poder pasar de ronda (1-6, 6-4 y 6-3).

Draper, por tanto, será el primer rival de cuartos de final de Alcaraz en Roma, que nunca antes había jugado esta ronda. Con ese partido, el murciano cerró a los 22 años el círculo de los cuartos de final, pues alcanzó ya todos los de los Masters 1.000 y Grand Slams.

Draper está siendo uno de los nombres propios de la temporada, siendo ya el segundo mejor de lo que llevamos de año: "Ambos estamos entre los cinco mejores del mundo. No pienso en si es élite o no, solo lo veo como que somos dos tipos jugando un gran tenis, queriendo vencer al otro y ser competitivos. Tengo mucho respeto por él. Sé el tenis que me hará. Me va a ser muy difícil ganarle. Yo, me siento fuerte respecto a este duelo", dice sobre Alcaraz.

Revancha tras Indian Wells

Carlitos, por su parte, busca la venganza tras su derrota en Indian Wells ante el británico: "Estoy preparado, estoy deseando jugar contra él. Es uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo. Los resultados demuestran lo bien que está jugando últimamente Quiero tomarme la revancha de Indian Wells. Intentaré estar más preparado que entonces"

"Va a ser un partido interesante de ver y de jugar. Es muy sólido, muy apasionado. En cada punto, sus tiros son brutales, realmente agresivos. Intenta jugar tan agresivo como puede, y eso le hace un rival muy, muy duro. Cada punto es una batalla. Físicamente ha mejorado mucho. Con el saque, con todo, es un jugador muy completo", abunda el de El Palmar.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Draper del Masters 1.000 de Roma

El Carlos Alcaraz - Jack Draper, partido de cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, se disputa este miércoles 14 de mayo en horario aún por definir.

La última hora del partido entre Carlos Alcaraz y Karen Khachanov y la crónica del partido se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes.

