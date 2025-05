Carlos Alcaraz no da opción a Dusan Lajovic en su estreno en Roma

Carlos Alcaraz superó en dos sets (6-3 y 6-3) al serbio Dusan Lajovic en su debut en el Masters 1.000 de Roma, el último torneo antes de la disputa de Roland Garros. El murciano, ausente en Madrid por lesión, llegaba al Foro Itálico con las dudas sobre cómo está su aductor derecho. El tenista de El Palmar saltó a la pista central del torneo italiano con un vendaje en su pierna derecha, una señal de que el ganador de cuatro grand slam aún va con la lógica precaución que le impidió competir al 100% ante Rune en la final del Conde de Godó. No hubo rastró de molestias por parte de Alcaraz en su estreno sobre la arcilla italiana y despachó a Lajovic en dos sets y una hora y 22 minutos de duelo.

Con este triunfo, Carlos Alcaraz iguala su mejor actuación en el Masters de Roma, torneo en el que reaparece Jannik Sinner tras su sanción de tres meses por dopaje. Al margen de esas dudas físicas y su ausencia en Madrid, la gira de Carlos Alcaraz sobre la tierra batida está siendo positiva. El murciano se coronó en Montecarlo y en Barcelona alcanzó la final, donde cedió mermado físicamente ante Holger Rune. Carlos Alcaraz se medirá en la tercera ronda del Master 1.000 de Roma ante el ganador del Michelsen vs Djere.

Alcaraz deja atrás las dudas tras la lesión en su estreno en Roma

Pese a que Alcaraz le queda un largo camino en el Foro Itálico, el partido de este viernes confirmó que el número 3 de la ATP está recuperado de sus problemas físicos y que ha aterrizado en la capital italiana en busca de un nuevo título en su carrera. La derecha le corrió al murciano, estuvo bien al resto, como casi siempre, y desplegó algunas dosis de la magia que guarda en su raqueta.

Cierto es que el serbio Lajovic, al que había ganado los cuatro duelos previos, no podía suponer una prueba de demasiado nivel para el actual campeón de Roland Garros, pero esa superioridad siempre hay que confirmarla en la pista, mucho más cuando se regresa de una lesión como en el caso del español. En el primer set solo se vio ligeramente inquietado en la recta final de la manga, con un break que no descentró al tenista murciano.

Tras asegurar el primer set, Carlos Alcaraz se soltó algo más sobre la arcilla del Foro Itálico y cimentó el camino a su primera victoria en Roma con un contundente 4-1 de inicio. Pese a dejar escapar dos bolas de break para el 5-1, el murciano siguió centrado y cerró el partido en una hora y 22 minutos. En tercera ronda, su primera en el Foro Itálico, se medirá al ganador del duelo entre entre el estadounidense Alex Michelsen, número 32, y el serbio Laslo Djere, número 64.

Carlos Alcaraz: "El partido era un test para mí y lo he superado"

El español, número 3 del mundo, comentó tras su victoria ante el serbio Dusan Lajovic, que estuvo a "buen nivel", algo que le sorprendió "un poco".

"Estoy bien, me muevo bien. El partido era un test para mí y lo he superado. He intentado estar más cómodo, ver cómo volvía de la lesión. Ha sido un gran día en la oficina. Esperemos que mañana y el domingo sean mejores", señaló Alcaraz a pie de pista.

"Intento sacar cosas positivas en mis momentos de lesión. Pude estar más en casa recuperando y para tener la mente fresca para competir aquí. Gran actuación hoy, buen nivel, un poco sorprendente para mí, pero muy bien. Me da confianza para la siguiente y veremos si vamos a mejor", sentenció el tenista murciano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com