Bernardo Silva: "Cuando apareció el Real Madrid, no me lo pensé dos veces"

Bernardo Silva, uno de los nuevos fichajes del Real Madrid de José Mourinho completó este lunes su primer entrenamiento como futbolista del club blanco y explicó sus sensaciones tras recalar este verano en el club madrileño.

"Cuando apareció el Real Madrid ha sido imposible no decir que sí. No me lo he pensado dos veces. Es un sueño jugar en el mejor club de la historia del fútbol, porque sus títulos dicen eso, es un privilegio y estoy muy feliz", reconoció Bernardo Silva en un vídeo publicado en las redes sociales del Real Madrid.

"Es muy especial y estoy muy feliz de estar aquí. Hablar de este club no es necesario, porque toda su historia habla por sí misma. Estoy muy feliz de empezar e intentar ayudar a este equipo a seguir ganando, que es lo que este club sabe hacer: ganar, ganar y ganar", señaló el jugador luso.

En cuanto a su primer entrenamiento, Bernardo Silva lo calificó como "muy cansado" y "duro", pero a pesar de ello se mostró "feliz" de poder conocer a sus nuevos compañeros de equipo.

"La gente está con muy buena intensidad y la verdad es que este lugar se siente como una casa. Estoy muy contento de estar aquí", indicó Bernardo Silva.

"Mourinho siempre ha puesto el nombre de Portugal al nivel más alto"

El futbolista lisboeta de 31 años también habló sobre José Mourinho, su nuevo entrenador y un referente en la historia del fútbol portugués.

"Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, desde pequeño mirábamos mucho sus equipos y siempre ha puesto el nombre de Portugal al nivel más alto. Muy feliz de poder empezar con él y aprender con él", elogió Bernardo Silva.

Asimismo, elogió la "grandeza" del Real Madrid como club y la "impresión" que le supone jugar en Santiago Bernabéu, por lo que la decisión para él fue "fácil".

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